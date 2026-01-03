Protestes al Pròxim Orient
El malestar torna al carrer a l’Iran
Fa gairebé una setmana que el país persa està immers en una onada de protestes diàries de comerciants i estudiants universitaris. Ja han mort sis persones, segons dades governamentals.
«La gent no demana menys impostos, sinó el final del règim», afirma una analista iraniana
Adrià Rocha Cutiller
Des de diumenge de la setmana passada, l’Iran viu immers en una nova onada de protestes –de moment no massives–, les primeres després de les enormes manifestacions del 2022 arran de l’assassinat de la jove Mahsa Amini per portar el vel islàmic "incorrectament". Aquestes noves protestes, que es concentren a les ciutats del centre i oest del país, van sorgir per la terrible situació econòmica del país, aïllat internacionalment i amb una inflació desbocada.
Mercats tancats.
Tot va començar diumenge passat –primer dia feiner de la setmana a l’Iran–, quan comerciants de productes electrònics de diverses ciutats del país van tancar i van començar a clamar, primer en mercats, després als carrers, en contra del Govern iranià i la seva desastrosa política econòmica. El rial, la moneda del país, va perdre més de la meitat del seu valor durant el 2025 i la població viu sota una crisi econòmica i del cost de la vida que ha destruït la classe mitjana gairebé per complet. Aquesta setmana, les protestes es van escampar a les grans ciutats de la República Islàmica, sobretot a l’oest, i als campus universitaris.
Cansament econòmic i polític.
L’Iran, periòdicament, viu una deflagració de les protestes, sobretot per motius econòmics, però n’hi ha d’altres: les últimes onades de manifestacions van ser el 2017, el 2019 i el 2022, aquesta última, la més massiva, després de la mort d’Amini. Però la situació actual va més enllà. Després de la guerra de 12 dies entre Israel i l’Iran al juny, el règim viu debilitat i sense gairebé suport polític. "Sí, el detonant és la crisi econòmica, però la raó principal per la qual la gent surt al carrer és que el ciutadà iranià veu el nivell de corrupció que hi ha", explica Ryma Sheermohammadi, analista iraniana. "La gent, en les protestes, no demana menys impostos, sinó el final del règim, la mort al dictador", continua explicant Sheermohammadi.
Invitació al diàleg.
Davant el creixement de les manifestacions, el Govern de Masoud Pezeshkian ha assegurat buscar el diàleg amb els comerciants. Però el president, que es ven com a reformista i moderat, ben just té poder a l’Iran. La decisió de com contrarestar les manifestacions està en mans del líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, i la seva ultraconservadora Guàrdia Revolucionària. En aquesta setmana de protestes, almenys sis persones han mort ja davant la repressió governamental, i 119 han sigut detingudes.
¿Escac a l’aiatol·là?
Aquesta nova onada encara no ha assolit nivells massius i, malgrat que s’ha escampat per bona part de les grans ciutats, dista de les protestes del 2022. És massa aviat encara per preveure on anirà el naixent moviment de manifestacions. "Els oponents de la República Islàmica estan desorganitzats i dividits. En algunes manifestacions, alguns han clamat eslògans en favor de Reza Pahlavi, l’hereu del xa. Però Pahlavi és una figura que genera divisions", escriu Arash Azizi, professor a la Universitat de Yale, als EUA. "No hi ha un lideratge clar darrere de les protestes, i sense una direcció, les manifestacions probablement perdran força i es dissoldran, com ha succeït en el passat", continua Azizi.
La posició de Trump.
A diferència de protestes anteriors, polítics nord-americans i israelians han sigut més explícits a l’hora de mostrar suport als manifestants. "Si l’Iran dispara i mata violentament manifestants pacífics, una cosa habitual en ells, els Estats Units sortiran al rescat. Estem ja amb l’objectiu fixat i llestos per a això", va dir ahir el president nord-americà, Donald Trump, en les seves xarxes socials. Missatges com aquest, segons Sheermohammadi, serveixen per posar una diana a l’esquena dels iranians que surtin a protestar, que el règim pot acusar de col·laborar amb els EUA i Israel.
