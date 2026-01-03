Crisi a Amèrica
Mapa de les explosions a Veneçuela: aquestes són la ciutats atacades pels EUA després de l’ordre de Donald Trump
Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas
Alex R. Fischer
«L’atac a gran escala contra Veneçuela i el seu líder, Nicolás Maduro», tal com l’ha definit el president dels EUA, Donald Trump, que s’ha vantat a més d’haver capturat el dirigent llatinoamericà i la seva dona, ha inclòs una sèrie d’explosions a la capital, Caracas, i altres zones del seu entorn. Les deflagracions han tingut lloc durant la nit de divendres a dissabte i es desconeix encara el nombre de víctimes i l’abast dels danys materials.
Les explosions causades pels Estats Units han afectat enclavaments militars però també un altre tipus de recintes de l’entorn de Caracas. El centre de comunicacions d’El Hatillo ha sigut un dels que han rebut danys. Puerto de la Guaira, Fuerte Tiuna i la base aèria de La Carlota també han sigut objectius afectats.
LLOCS EN QUÈ S’HAN REGISTRAT EXPLOSIONS A VENEÇUELA
Els mitjans de comunicació veneçolans, a partir dels testimonis de veïns de la zona, han assenyalat, a més, que s’han registrat atacs i s’han vist sobrevolar avions militars en altres punts com El Junquito, La Pastora, Macarao i El Marqués.
