Crisi bilateral
Corina Machado i González Urrutia celebren la captura de Maduro i diuen que estan «preparats» per prendre els destins de Veneçuela
L’antimadurisme encara no s’ha pronunciat sobre els fets que remouen aquest país des d’aquesta matinada
Abel Gilbert
«Ha arribat l’hora de la llibertat», va dir María Corina Machado en la seva primera i extensa declaració celebratòria de la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. «Enfronta des d’avui la justícia internacional per crims atroços», va assenyalar sobre la decisió d’acusar-lo en un tribunal de Nova York dels delictes de narcotràfic i terrorisme.
Machado va reivindicar en el seu document la jornada electoral del 28 de juliol durant la qual els veneçolans «van triar Edmundo González Urrutia com a legítim president de Veneçuela». El Consell Nacional Electoral (CNE) mai va presentar les actes i li va atribuir la victòria a Maduro. Ara, l’exdiplomàtic hauria d’«assumir immediatament el seu mandat constitucional» i ser, per tant, reconegut com a «comandant en cap de la Força Armada Nacional per tots els oficials i soldats que la integren».
La líder de l’oposició i més conseqüent aliada de l’administració de Donald Trump va assegurar que «avui estem preparats per fer valer el nostre mandat i prendre el poder». Va cridar la ciutadania a organitzar-se «fins que es concreti la Transició Democràtica». Per a Machado, aquest procés «ens necessita a tots».
La dirigent de dretes va destacar la política de Trump. «Ha complert la seva promesa de fer valer la llei». González Urrutia també es va pronunciar a través de X. «Veneçolans, són hores decisives, sàpiguen que estem preparats per a la gran operació de la reconstrucció de la nostra nació».
Des de fa temps que la premi Nobel 2025 augurava novetats importants sobre el desenvolupament de la crisi política al seu propi país. A més de recolzar l’ofensiva de Trump, al punt de qualificar de «decisives» les seves accions per haver «debilitat» el palau de Miraflores. Ella i González Urrutia també havien denominat el 2026 com l’«any decisiu».
Els últims pronunciaments de Machado van estar relacionats amb el potencial econòmic d’una Veneçuela post Maduro. El Govern de transició, va dir, hauria de deixar de ser el principal administrador del principal recurs d’aquest país: el petroli. Ella es va mostrar favorable a privatitzar el negoci dels hidrocarburs, així com les altres potencials fonts de riquesa com l’or i altres minerals.
