Tragèdia a Suïssa
Suïssa identifica les primeres víctimes de l’infern de Crans-Montana: quatre joves d’entre 16 i 21 anys
Els amos de Le Constellation diuen estar destrossats pel que ha passat i asseguren que el seu bar complia els requisits de seguretat
Gemma Casadevall
Les autoritats suïsses han tornat als seus familiars quatre primers cadàvers identificats, del total de 40 víctimes mortals confirmades en l’incendi del bar Le Constellation de Crans-Montana. Es tracta de quatre suïssos, dos homes i dues dones, d’entre 16 i 21 anys. Els equips forenses continuen treballant en la identificació de la resta dels morts, una tasca reconeguda àrdua, ja que molts van quedar irreconeixibles per les flames. Eren majoritàriament persones molt joves, fins i tot adolescents.
Se segueix a més l’evolució dels 119 ferits, molts d’ells en estat crític. Es troben en diferents hospitals tant de Suïssa com d’Alemanya, Itàlia, França o Polònia, entre altres països als quals van ser traslladats perquè els centres sanitaris suïssos van quedar desbordats en les seves capacitats. Entre els ferits hi ha 34 estrangers de nacionalitats diverses, principalment francesos i italians, però també un serbi, un bosnià, un portuguès, un luxemburguès i un polonès.
Es dona per fet que l’origen de l’incendi desencadenat a les 01.30 de la nit de Cap d’Any al bar d’aquesta estació d’esquí suïssa, del cantó francòfon de Valais, van ser bengales enceses en ampolles de xampany, que van encendre ràpidament el sostre del bar i es van estendre vertiginosament a la resta del local. L’estreta escala que conduïa al bar del soterrani es va convertir en una ratera per als fins a 300 joves concentrats al local, d’edats entre els 16 i els 25 anys, o fins i tot més joves.
La fiscal general del cantó, Béatrice Pilloud, va confirmar divendres que tots els indicis apunten a les bengales com a causa de l’infern desencadenat a l’interior de Le Constellation. Llavors circulaven ja en mitjans suïssos, alemanys i francesos vídeos presos per alguns d’aquests joves al bar en què s’apreciava clarament l’origen de l’incendi. Els testimonis d’alguns supervivents apuntalaven aquesta versió. Pilloud va anunciar una investigació exhaustiva, possibles responsabilitats penals en els amos del local o el personal que es trobava al bar, fins a determinar si es van complir les normes d’aforament, seguretat i mesures antiincendis.
Dubtes sobre els propietaris del bar
Els amos del local són el matrimoni format per Jacques i Jessica Moretti, de 49 i 40 anys, tots dos francesos. En declaracions al portal suís ‘20 Minuten’ van assegurar estar «destrossats» i sentir-se «incapaços de menjar o dormir». Van garantir la seva «plena cooperació» en la investigació. Van afirmar, d’altra banda, que el seu local complia totalment amb els requisits de seguretat establerts i que en els deu últims anys, des que estan al capdavant de Le Constellation, havien superat totes les revisions tècniques.
El diari francès ‘Le Parisien’ assegura que el matrimoni té antecedents policials relacionats amb la prostitució. Afirma així mateix aquest mitjà que l’home va ser condemnat fa vint anys per un cas de segrest i estafa, tot i que no se li coneixen vincles actuals amb el crim organitzat.
La investigació de la tragèdia es presenta treballosa. El centre de Crans-Montana és des de la nit de Cap d’Any passada un paisatge de desolació, entre mars de flors en record de les víctimes, rostres de persones destrossades pel dolor i missatges de suport als que han perdut un ésser estimat. De lloc identificat amb el luxe i les boniques pistes d’esquí ha passat a ser exponent de lament compartit.
