Acció de Govern
Sumar demana a Sánchez prioritzar la moratòria de lloguers
Creix el malestar a l’ala minoritària de la coalició de l’Executiu per la falta de polítiques en matèria d’habitatge
El Ministeri de Drets Socials xifra en 600.000 els contractes per renovar entre el 2026 i el 2027
Ana Cabanillas
Sumar confia encara a impulsar polítiques d’habitatge en els primers compassos del 2026, amb el paquet d’anuncis que Pedro Sánchez preveu fer al gener, i per al qual va demanar als seus ministres mesures de baix impacte pressupostari o que no haguessin de passar pel Congrés. Els de Yolanda Díaz aspiren a incloure entre aquestes mesures la moratòria dels contractes de lloguer que vencin els pròxims dos anys, per evitar noves pujades en els preus. Una proposta que no convenç el PSOE, que sí que s’ha mostrat obert, en qualsevol cas, a una fórmula light que congeli aquestes pujades només en determinats casos, com en situacions de vulnerabilitat.
El Ministeri de Drets Socials i Consum xifra en 300.000 el nombre de contractes que s’han de renovar el 2026 i 300.000 més per al 2027, amb un total d’1,6 milions d’afectats potencials per la pujada. A l’octubre, Sumar va presentar un reial decret sobre habitatge que incloïa la congelació i la pròrroga automàtica de tots els contractes de lloguer, per afegir tres anys addicionals als contractes que acabin, i augmentar-los a cinc en zones tensionades, a més de demanar que aquesta congelació es mantingui, tot i que canviï el propietari del pis.
Sumar reclamava al PSOE anunciar aquesta pròrroga al llarg de desembre per donar certesa als que hagin d’afrontar la renovació d’aquells contractes signats el 2021, després de la pandèmia i amb els preus a la baixa. Però el mes de desembre va passar i la sensació ara és de "frustració". A Sumar, però, creuen que encara és possible fer-ho, amb efecte retroactiu, aquest gener, el mes en què precisament Pedro Sánchez preveu donar impuls al Govern amb una sèrie de mesures.
Per dissenyar aquest paquet, el president ha demanat als ministeris de PSOE i de Sumar propostes d’impacte social que no comportin gran cost pressupostari i, si és possible, que no hagin de passar pel Congrés, per evitar el suplici de forjar les majories després de la ruptura de Junts i amb un Podem instal·lat en l’oposició.
A Sumar consideren que dins d’aquest paquet hi encaixaria la pròrroga dels lloguers per evitar pujades massives de preus, i en això s’han centrat les converses entre els socis de coalició les últimes setmanes. En aquestes converses, però, el PSOE hauria mostrat resistències a una mesura d’aquest tipus generalitzada, davant els dubtes que el PNB o Junts les poguessin recolzar, i es plantejaria limitar-la a situacions concretes de vulnerabilitat o a rendes més baixes, segons fonts pròximes a les converses de l’ala minoritària de la coalició.
A Sumar, però, rebaten aquesta tesi i apunten que la pujada afectarà les classes mitjanes, i no solament les més empobrides, que creuen entregades a Vox o a l’abstencionisme. A més, creuen que partits com Junts o el PNB ja van recolzar la congelació de lloguers durant la pandèmia, quan els preus encara estaven continguts. Un precedent que, valoren, faria difícil un vot en contra.
La coalició d’esquerres confia que Sánchez acabarà incloent la proposta com un dels revulsius de la legislatura. En l’entorn de Yolanda Díaz n’hi ha que fien la resposta directament a la figura del president de Govern, que veuen més obert a fer concessions que el mateix PSOE. N’és una prova, argumenten, que algunes de les propostes més alineades amb el soci minoritari de coalició van ser desbloquejades precisament per Pedro Sánchez, com les ajudes al transport o l’abonament únic.
