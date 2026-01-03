Trump: “Estarem molt involucrats en el futur govern de Veneçuela”
El president dels EUA afirma en una entrevista a Fox News que participarà en el futur polític i en la indústria del petroli, però no dóna suport directe a Maria Corina Machado
Idoya Noain
Donald Trump ha confirmat que la seva operació a Veneçuela, on forces militars dels Estats Units han “capturat” Nicolás Maduro i la seva esposa, Cilia Flores, representa un esforç de Washington per un canvi de règim. “No ens podem arriscar a permetre que una altra persona dirigeixi el país (Veneçuela) i continuï on ell (Maduro) ho va deixar. Estem prenent aquesta decisió ara mateix. Estarem molt involucrats en això. Volem llibertat per al poble de Veneçuela”, ha declarat en una entrevista amb Fox News aquest dissabte al matí.
Trump va fer aquestes declaracions abans de comparèixer en una roda de premsa convocada per a les 11 del matí a Washington (17.00 hores a Espanya peninsular). A l’entrevista amb la cadena de Rupert Murdoch, va dir que els EUA estaran “molt involucrats” també en el futur de la indústria del petroli veneçolana, el principal recurs natural del país. “Tenim les millors companyies de petroli del món, les més grans, i hi serem molt involucrats”, ha declarat.
Silenci sobre Machado
A l’entrevista, Trump ha evitat donar suport directe a Maria Corina Machado, líder de l’oposició que va rebre l’últim premi Nobel de la Pau. La seva única declaració quan se li va preguntar directament per ella va ser: “Hem d’estudiar-ho”.
“Tenen una vicepresidenta”, va dir també en referència a Delcy Rodríguez, que segons s’ha publicat ja es troba a Rússia. Trump, però, va qüestionar la legalitat de les últimes eleccions veneçolanes: “No sé quin tipus d’eleccions van ser, però l’elecció de Maduro va ser una vergonya”, aprofitant per comparar-les amb les eleccions nord-americanes de 2020, que ell va perdre davant Joe Biden, una derrota que mai ha reconegut.
Trump també va suggerir que el seu govern seguirà perseguint càrrecs veneçolans que mantinguin el seu suport a Maduro. “Si es mantenen lleials, el futur serà molt dolent per a ells”, va declarar, tot i mostrar també la seva opinió que “la majoria d’ells s’han 'convertit'”.
Maduro i Flores, camí a Nova York
En l’entrevista telefònica amb Fox, Trump va informar que Maduro i la seva esposa van ser traslladats en helicòpter al USS Iwo Jima, un dels vaixells que Washington havia desplegat al Carib, i va dir que seran traslladats a Nova York, on han estat imputats i es preveu que compareguin davant d’un tribunal possiblement tan aviat com dilluns.
Una operació “com un programa de televisió”
Trump ha descrit per a Fox News parts de l’operació gairebé com si fos una pel·lícula d’acció. Ha explicat que va seguir tot en temps real des de Mar-a-Lago, la seva residència i club a Florida, i ha arribat a dir que ho va veure “literalment com si estigués veient un programa de televisió”.
“Si haguéssiu vist la velocitat, la violència… Va ser impressionant, un treball impressionant el que van fer aquestes persones. Ningú més hauria pogut fer res igual”, ha afirmat sobre les forces nord-americanes que van actuar contra Maduro, que segons el mandat es trobava en “una casa que era més una fortalesa” i que no va poder refugiar-se, segons la versió de Trump, en una habitació segura blindada.
El republicà també ha explicat que fa una setmana va parlar amb Maduro i li va dir que “havia de lliurar-se, havia de rendir-se”, cosa a la qual el líder de Caracas, segons ell, “no va estar disposat”.
