En clau europea
La UE afronta un 2026 clau
La Unió Europea encara pot fer realitat la seva aspiració de consolidar-se com una potència geoestratègica independent que afavoreixi l’estabilitat global, el comerç mútuament beneficiós i la coexistència pacífica en un món multipolar.
Les institucions i els governs europeus han de deixar d’actuar com si fossin uns súbdits dels EUA
La insatisfacció social marcarà les eleccions a Bulgària, Hongria, Suècia, Letònia, Xipre, Eslovènia i Dinamarca
Eliseo Oliveras
La Unió Europea (UE) afronta el 2026 com un any clau que definirà el seu futur en funció de les decisions que adoptin les institucions europees i els governs i parlaments dels Vint-i-set. Durant el 2025, la Unió Europea ha vist com el seu principal aliat i soci econòmic, els Estats Units, li ha imposat un acord comercial abusiu, l’ha convertit en el centre de les seves crítiques, ha sancionat l’excomissari europeu Thierry Breton per la legislació digital europea i ha volgut annexionar-se Groenlàndia. La Unió Europea, que hauria d’haver sigut la primera interessada en impulsar la negociació per posar fi a la guerra a Ucraïna, ha deixat que Washington prengués la iniciativa i ara va remolc del president Donald Trump.
La UE encara pot fer realitat la seva aspiració de consolidar-se com una potència geoestratègica independent que afavoreixi l’estabilitat global, el comerç mútuament beneficiós i la coexistència pacífica en un món multipolar. Per a això, la Unió Europea ha d’assumir que Occident no pot imposar la seva voluntat a la resta del món, ha de deixar d’actuar com a súbdit dels Estats Units i ha de recompondre la seva relació amb la Xina en funció dels interessos europeus, en comptes d’obeir Washington.
Discurs bel·licista
Les desastroses intervencions militars dels membres de l’OTAN portades a terme a l’Iraq, l’Afganistan i Líbia i l’expulsió de les tropes franceses de l’Àfrica Occidental exhorten a restringir l’actuació militar a la defensa del territori de la UE i l’OTAN. El discurs bel·licista d’alguns líders no és compartit per la majoria dels europeus, que rebutgen ser arrossegats a una guerra contra Rússia.
Només el 32% dels ciutadans de la UE estarien disposats a combatre pel seu país, segons Gallup. La majoria dels joves menors de 30 anys rebutgen reintroduir el servei militar, segons el proatlantista Consell Europeu de Relacions Exteriors (ECFR). Les dues qüestions influiran en les eleccions que se celebraran el 2026 a la Unió Europea. Les presidències semestrals rotatòries de la UE d’aquest any corresponen precisament a dos estats neutrals: Xipre i Irlanda.
Sense el suport ciutadà, l’aspiració europea de potència geoestratègica és tan fràgil com un castell de cartes. La precondició essencial, que semblen oblidar molts dirigents, és que la Unió Europea, les institucions europees i els governs nacionals han de complir els objectius de l’article 3 del Tractat de la Unió Europea de promoure la prosperitat, el benestar, la protecció social i la seguretat dels seus ciutadans i una economia socialment equitativa. Això és el que més determina el vot, segons els sondejos.
L’augment de la desigualtat, la pèrdua de poder adquisitiu a causa de l’encariment dels productes bàsics així com també de l’habitatge, el deteriorament de l’educació i la sanitat i la percepció d’inseguretat ciutadana i impunitat dels delinqüents han generat un creixent descontentament que desestabilitza la Unió Europea amb vots de protesta a favor de la ultradreta, vots de càstig als partits tradicionals i governants i la fragmentació dels parlaments.
Aturar la desindustrialització
L’altra precondició per assegurar el futur de la Unió Europea és aturar la desindustrialització del continent, recuperar el retard tecnològic acumulat davant els Estats Units i la Xina i arribar a un creixement econòmic anual elevat, que hauria de rondar el 3% anual, com era freqüent en el període 1990-2000. La mitjana anual dels últims quinquennis des de l’any 2007 se situa entre el 0,7% i l’1,3%, segons la Comissió Europea. El projecte de marc pressupostari 2028-2034, que hauria de recolzar el rellançament econòmic, genera xocs entre els Vint-i-set i protestes dels agricultors.
El descontentament social i la desconnexió dels dirigents polítics amb els ciutadans marcaran les eleccions legislatives el 2026 a Bulgària, Hongria, Suècia, Eslovènia, Letònia, Dinamarca i Xipre. Les eleccions regionals alemanyes a Renània del Nord-Palatinat, Baden-Württemberg, Berlín, Saxònia-Anhalt i Mecklemburg-Pomerània seran un examen per al debilitat canceller alemany, el democristià Friedrich Merz, i sobre la força de l’ultra Alternativa per a Alemanya (AfD), que els sondejos donen per davant dels democristians en intenció de vot en unes eleccions legislatives. Alternativa per a Alemanya acaba de ser convidada a participar en la Conferència de Seguretat de Múnic de febrer, cosa que li atorga un vernís addicional d’honorabilitat.
L’estabilitat de les coalicions governamentals també serà posada a prova a França per les eleccions municipals i a Espanya per les autonòmiques d’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia.
