Veneçuela atribueix als Estats Units diverses explosions al país i avisa que és "una gravíssima agressió militar"
Maduro decreta "l'estat de commoció exterior" i desplega el comandament "per a la defensa integral de la nació"
ACN
El govern de Veneçuela ha atribuït als Estats Units l'autoria de diverses explosions al país aquesta matinada. En un comunicat, afirmen que els Estats Units han comès "una gravíssima agressió militar" després de l'atac a "localitats civils i militars" de Caracas i dels estats de Miranda, Aragua i La Guaira. El govern liderat per Nicolás Maduro ha decretat "l'estat de commoció exterior" a tot el territori per "passar immediatament a la lluita armada" i ha ordenat el desplegament del comandament per a la defensa integral de la nació. "Tot el país s'ha d'activar per a derrotar aquesta agressió imperialista", ha subratllat.
A més, i citant la Carta de les Nacions Unides, el govern veneçolà ha advertit que es reserva "el dret a exercir la legítima defensa per protegir el poble, el territori i la seva independència".
"L'acte constitueix una violació flagrant de la Carta de les Nacions Unides", avisa el govern veneçolà, que assegura que "aquesta agressió amenaça la pau i l'estabilitat internacional i posa en greu risc la vida de milions de persones".
El govern de Veneçuela denuncia que l'objectiu de l'atac és "apoderar-se dels recursos estratègics del país" i, concretament, del petroli i els minerals. "L'intent d'imposar una guerra colonial per a destruir la forma republicana de govern i forçar un "canvi de règim", en aliança amb l'oligarquia feixista, fracassarà com tots els intents anteriors", remarca.
Qui també s'ha referit a les explosions és el president de Colòmbia, Gustavo Petro, que ha assegurat que s'està "bombardejant amb míssils" Caracas. Petro ha reclamat que es convoqui immediatament el Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
Prop de les 2 de la matinada, hora veneçolana, s'han produït diverses explosions a la capital de Veneçuela, Caracas, i en altres ciutats del país. Les detonacions s'han produït després de setmanes de tensions entre el país presidit per Nicolás Maduro i els Estats Units.
