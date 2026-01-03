Crisi bilateral
¿Veneçuela té capacitat militar per enfrontar el potent Exèrcit dels EUA?
L’opacitat del règim de Maduro impedeix conèixer amb exactitud els recursos del país sud-americà, però els experts apunten a armament de fabricació russa i drons d’inspiració iraniana
DIRECTE | Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas
Abel Gilbert
Davant la possibilitat d’una intervenció armada dels Estats Units a Veneçuela sobrevola per aquestes hores de tensió la pregunta sobre la capacitat militar del país sud-americà per enfrontar una potència d’unes dimensions tan gran com la nord-americana. Des de la irrupció del chavisme original, el 1999, i fins al present, amb Nicolás Maduro en el poder des del 2013, les Forces Armades van constituir un pilar del projecte polític i, alhora, es van dotar d’un poder i autonomia que no tenien. No és una dada menor que des de fa 11 anys sigui conduïda per l’actual ministre de Defensa, el general Vladimir Padrino López, un exalumne d’Hugo Chávez a l’Acadèmia Militar, a qui va ser lleial durant el cop d’Estat del 2002.
López és l’artífex de l’expansió de la institució castrense. En un país gelós de les seves xifres es desconeix realment quant es destina del PIB als militars i d’aquest dubte en sorgeix un altre de relacionat amb la veritable capacitat operativa, més enllà de les arengues de Maduro i la seva plana major. Alguns analistes afirmen que les Forces Armades s’han modernitzat, mentre que d’altres creuen que tenen materials obsolets i limitats per afrontar una eventual incursió dels EUA.
D’acord amb l’International Institute for Strategic Studies (IISS), les conclusions del qual solen ser àmpliament citades , hi ha a Veneçuela 12 bateries de míssils S-300 de llarg abast, nou sistemes Buk i 44 unitats Pechora de mitjà abast, i un arsenal de llançadors portàtils Igla-S, de fabricació russa. A finals d’octubre, Maduro va dir que s’havien posat en «posicions clau de defensa aèria» uns 5.000 d’aquests míssils antiaeris de curt abast i baixa altitud. Tenen la capacitat de fer caure míssils de creuer, drons, helicòpters i avions que volen a baixa altura. El diputat rus Aleksei Zhuravlev, primer vicepresident del Comitè de Defensa de la Duma Estatal, va assegurar a Gazeta.ru que van ser transportats a Caracas recentment en avions de transport Il-76 nous sistemes de defensa aèria Pantsir-S1 i Buk-M2E.
Versions de drons iranians
Veneçuela s’ha convertit en l’únic país sud-americà amb drons amb capacitat d’atac: Antonio José de Sucre 100 i 200 (ANSU-100 i 200) deriven de versions modernitzades d’aparells iranians.
Una setmana enrere, es va mostrar públicament el funcionament d’un sistema mòbil de defensa aèria rus, el radar d’alerta primerenca P-18-2M, desplegat en una base militar a l’est de Caracas, a l’illa Margarita. La capacitat de defensa aèria es recolza en els caces F-16 i F-5 comprats als Estats Units fa dècades, uns 20 avions de combat Sukhoi. S’utilitzen al seu torn helicòpters russos de transport i combat, com els Mil Mi-17 i Mil Mi-35.
Sempre segons l’IISS, l’Exèrcit compta amb uns 92 tancs T-72B1, 150 BTR-80A, 50 BM-21 Grad i més de 50 2S19 Msta-S, en gran part d’origen rus, 123 vehicles de combat d’infanteria BMP-3 i 81 tancs AMX-30. També ha adquirit vehicles blindats xinesos VN-4.
L’Armada Bolivariana té 76 vaixells entre els quals es destaquen una fragata classe Mariscal Sucre, fabricada a Itàlia, nou barcos de patrullatge oceànic i costaner, quatre d’adquirits a Espanya, i d’altres provinents de la Xina. Té un submarí Tipo 209, d’origen alemany i 20 aeronaus. Ha rebut de l’Iran llanxes d’atac ràpid Peykaap-III equipades amb llançadors de míssils.
En recursos humans, l’Exèrcit té uns 63.000 integrants, la Marina de Guerra, 25.500, la Força Aèria uns 11.500 i la Guàrdia Nacional uns 23.000. Els mitjans de premsa veneçolans parlen d’una situació de desànim prèvia a l’inici de la crisi amb els EUA, i marcada pels baixos salaris i les desercions. El Govern ha activat la Milícia Bolivariana. Maduro assegura que ha crescut als vuit milions d’allistats. El nombre veritable dels ciutadans que s’hi van sumar és també un misteri més enllà de la propaganda oficial.
Tàctica de guerrilla
El ministre López va destacar setmanes enrere la importància dels exercicis Independencia 200 amb els quals la Força Armada Nacional Bolivariana ha elevat la seva capacitat operacional i sincronia. Una llei especial per al Comando de la Defensa Integral ha possibilitat establir més harmonia entre els mètodes de lluita armada i no armada. Aquesta sembla ser la clau defensiva del madurisme. El ministre d’Interior, Diosdado Cabello, va dir que el país està preparat per a una «guerra prolongada». L’anomenada «guerra de tot el poble» és una estratègia que Fidel Casto va adaptar de l’experiència dels vietnamites en la seva lluita contra els Estats Units. Chávez la va fer seva i parteix de la premissa estratègica que una hipotètica ingerència es resisteix sobre la base de la lluita armada dispersa i els sabotatges. La tàctica guerrillera resultaria vital en aquest cas.
De moment, Caracas comença a mostrar signes nous. Al llarg de la carretera que uneix la capital amb La Guaira, a la costa caribenya amb Caracas, s’han muntat barreres de concret tipus «eriçó» que dificulten el desplaçament dels vehicles. Un senyal a la ciutat que no ofereix bons auguris.
