Cop d’Estat a Veneçuela
«És l’esdeveniment de les nostres vides»: felicitat i preocupació entre els veneçolans pel cop militar dels Estats Units al règim de Maduro
Ciutadans de Veneçuela dins i fora del país caribeny comparteixen amb EL PERIÓDICO la seva reacció als bombardejos nord-americans contra Caracas i al segrest de l’autòcrata hereu de Chávez per part de l’administració Trump
Carles Planas Bou
Com si fos el segle passat, l’intervencionisme militar dels Estats Units a Llatinoamèrica ha tornat a sacsejar el món aquest dissabte amb els bombardejos sobre Veneçuela i el segrest del seu president, Nicolás Maduro. La notícia, airejada amb to victoriós per un Donald Trump que ha ressuscitat la Doctrina Monroe al seu pati del darrere, està sent rebuda com una injecció d’aire fresc per part de la comunitat veneçolana exiliada, que feia dècades que esperava ansiosa el col·lapse del règim erigit fa gairebé tres dècades pel comandant Hugo Chávez.
«Aquest és l’esdeveniment canònic de les nostres vides», explica Adrián Pastrano, un jove de 25 anys que fa cinc mesos va aconseguir escapar-se del país caribeny per instal·lar-se a Madrid. «Estic molt emocionat. Des que vaig néixer no he pogut veure una democràcia real a Veneçuela», confessa. La seva il·lusió és compartida per la desena de veneçolans amb qui ha contactat EL PERIÓDICO, la majoria a l’exili.
«És un moment de molta felicitat per a un país que ha patit tant», assegura la María. El seu nom ha sigut modificat per temor que el règim pugui prendre represàlies contra la seva família, que encara es troba a Caracas. «Hi ha tanta il·lusió que el meu germà m’ha dit que volia sortir al carrer amb un vas de whisky per celebrar», afegeix.
Estic molt emocionat. Des que vaig néixer no he pogut veure una democràcia real a Veneçuela
«Un matí de bogeria»
Tot i que la tensió retòrica i militar ja presagiava una escalada, la velocitat dels esdeveniments ha sorprès molts veneçolans. «Ha sigut un matí de bogeria», resumeix la Catherine. Primer, la notícia que els EUA havien bombardejat bases militars ha sembrat cert temor. «He tingut molta por per si la meva família podia estar en risc», declara la María. «Els meus pares viuen davant la base aèria de La Carlota i m’expliquen que la detonació ha rebentat les finestres de tots els edificis», afegeix l’Adrián.
El xoc ha arribat amb la notícia que l’exèrcit nord-americà havia capturat Maduro i la seva dona i que tots dos seran jutjats per conspiració narcoterrorista, entre altres càrrecs. «Tinc la sensació que s’ha fet justícia», diu la Danna, de 33 anys i resident a Barcelona des d’en fa 10 que també amaga la seva identitat real. «Estem contentíssims amb la seva captura [...] el clima de terror que es viu a Veneçuela s’ha vist alleujat per fi», afegeix el periodista veneçolà Omar Pineda, també exiliat a la capital catalana.
Estem contentíssims amb la captura de Maduro [...] el clima de terror que es viu a Veneçuela s’ha vist alleujat per fi
Aquest frenesí ha sigut menor a certes llars de Veneçuela, on els mitjans de comunicació controlats pel règim «no diuen res» del que ha passat. Davant el silenci de les cadenes de ràdio i televisió oficials, la senyora Iraida, jubilada que viu sola a Caracas, s’ha assabentat de la realitat «pels sorolls» als carrers i per cadenes de missatges de WhatsApp que no ha pogut verificar. «Tot bé, gràcies a Déu, però encara no sabem res», ha explicat als seus familiars, que resideixen fora del país.
«Incertesa sobre què passarà»
La il·lusió és compartida. No obstant, l’enderrocament de Maduro després de 13 anys en el poder aboca el país a un escenari de caos i incertesa que inquieta els seus ciutadans. I és que el seu Govern ha qualificat l’atac nord-americà de «roí i covard», ha cridat a la «lluita armada davant l’«agressió imperialista» i ja ha desplegat l’exèrcit i grups paramilitars als carrers. «Maduro és el principal objectiu dels EUA, però saber que alguns dels seus jerarques com [el ministre de l’Interior] Diosdado Cabello i [el ministre de Defensa i general en cap de l’Exèrcit Bolivarià] Vladimir Padrino segueixen a Veneçuela és el que genera incertesa sobre què passarà i si hi haurà o no una transició democràtica», argumenta la Danna.
El desig és una Veneçuela lliure, que treguin tots els aliats de Maduro del poder, que els empresonin o que els matin
L’escenari desitjat per tots els veneçolans contactats per EL PERIÓDICO és la dissolució del règim sense baixes civils, la tornada al país de la líder opositora María Corina Machado, tot just elegida premi Nobel de la pau, i que Edmundo González, reconegut com a guanyador de les eleccions del 2024 i com a president electe de Veneçuela per diversos països, entre ells Espanya, pugui prendre el poder. «El desig és una Veneçuela lliure, que treguin tots els aliats de Maduro del poder, que els empresonin o que els matin», recalca la María. L’Adrián espera que Maduro «pateixi una llarga condemna» als EUA i la Danna demana unes eleccions «democràtiques i justes».
Gràcies a Trump
Els testimonis també comparteixen el seu agraïment a Trump, si bé amb matisos. «Potser no compartim els ideals de Trump, però ha sigut l’únic que ha plantat cara al narcotràfic a Veneçuela, l’única fe que hem tingut en 20 anys en què ho hem intentat tot i res havia funcionat», argüeix la María. «No sento que Trump hagi vingut a defensar la democràcia, sinó a combatre el narcotràfic, però tot i així li estic agraïda per haver capturat Maduro», raona la Danna.
No sento que Trump hagi vingut a defensar la democràcia, sinó a combatre el narcotràfic, però tot i així li estic agraïda per haver capturat Maduro
Malgrat el seu rebuig a figures com Trump, Javier Milei o Nayib Bukele, Pineda reconeix el «valor» que «ens hagin ajudat a treure’ns de sobre una dictadura» que ha causat una «situació de pobresa i desesperació econòmica». El futur, coincideixen, és incert. El destí somiat tardarà a arribar. La María ho té clar: «Els més de 27 anys de dictadura han degradat el país i han generat molt descontentament, així que tardarem més de dues dècades a reparar tot aquest mal».
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà