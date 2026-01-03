Crisi bilateral
La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, demana una «prova de vida» de Nicolás Maduro
També s’han pronunciat Diosdado Cabello i Padrino López, les principals figures del Govern després de Maduro
Abel Gilbert
¿Veneçuela està acèfala? La vicepresidenta Delcy Rodríguez va afegir més confusió a l’exigir als Estats Units «una prova de vida immediata» de Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores. I va afegir: «Desconeixem el parador» del mandatari i «la primera combatent». Segons Rodríguez, Washington «va fer el pas en fals que Veneçuela ha estat denunciant». El ministre de Defensa de Veneçuela, Vladímir Padrino López, va qualificar al mateix temps de «criminal agressió militar» els atacs nord-americans contra objectius a Caracas, Miranda, Aragua i La Guaira.
Padrino López és el «tercer home» del Govern, seguit de Diosdado Cabello, el ministre de l’Interior i Justícia, i Maduro. El seu pronunciament té previsibilitat i alhora s’obre a la pregunta sobre el silenci del president, la captura del qual va ser anunciada per Donald Trump. «En vista d’aquest atac roí i covard, que amenaça la pau i l’estabilitat de la regió, elevem la més contundent denúncia davant la comunitat internacional i tots els organismes multilaterals perquè es condemni el Govern nord-americà per la flagrant violació de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional», va afegir el ministre i responsable de les estructures castrenses.
El to d’aquestes paraules és el d’un cap d’Estat. Padrino López es va remetre a glossar el comunicat previ del Govern i va afirmar que, «seguint les instruccions» de Maduro, les Forces Armades han activat el desplegament de la defensa a tot el territori. «La dignitat no es negocia i la pàtria és un valor suprem». Va assegurar al mateix temps que el motiu de l’«agressió» no és el narcotràfic sinó els recursos naturals del país sud-americà. «Aquesta invasió representa l’ultratge més gran que ha patit el país». Cabello es va mostrar després amb casc i armilla antibales. «Crido a la calma. S’ha de confiar en el lideratge. Que ningú faciliti les coses a l’enemic invasor i terrorista».
Missatge previ
El Govern, prèviament, havia denunciat «davant de la comunitat internacional la gravíssima agressió militar perpetrada pel Govern actual dels Estats Units d’Amèrica contra territori i població veneçolans a les localitats civils». Va dir a més que «el poble de Veneçuela i la seva Força Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusió popular-militar-policial, es troben desplegats per garantir la sobirania i la pau». Veneçuela, afegeix el comunicat, «es reserva el dret a exercir la legítima defensa per protegir el seu poble, el seu territori i la seva independència». S’ha implementat «l’estat de Commoció Exterior a tot el territori nacional, per protegir els drets de la població, el funcionament ple de les institucions republicanes i passar immediatament a la lluita armada».
La diplomàcia al seu torn elevarà «les corresponents denúncies davant el Consell de Seguretat de l’ONU, el secretari general de l’esmentada organització, la CELAC i el MNOAL, exigint la condemna i rendició de comptes del Govern nord-americà».
El missatge institucional fa una crida a la solidaritat internacional. «Davant qualsevol circumstància de noves dificultats, de la mida que fossin, la resposta de totes i de tots els patriotes... és unitat, lluita, batalla i victòria». Les accions militars dels EUA posen a prova no només l’eficàcia de l’esquema el «bloc de combat» definit per Padrino López sinó la mateixa unitat de les Forces Armades davant un esdeveniment sense precedents històrics en les relacions dels Estats Units amb l’Amèrica Llatina. La crida a la «lluita armada» admet la possibilitat creixent d’una pèrdua territorial.
Els episodis d’aquesta matinada només han ampliat la dimensió d’un conflicte que va començar a escalar al setembre amb l’enfonsament de petites embarcacions al Carib sud, el desplegament d’un inèdit poder naval en aquestes aigües, i després el «bloqueig total» dels barcos petroliers sancionats pels EUA que entrin i surtin dels ports veneçolans. L’esdeveniment previ als bombardejos d’aquest dissabte ha sigut l’atac que havia anunciat Trump contra el territori veneçolà abans de final d’any.
