Vídeo
Les imatges dels bombardejos dels Estats Units a Veneçuela
DIRECTE | Els Estats Units capturen i traslladen Nicolás Maduro fora de Veneçuela després de bombardejar el país
Mapa de les explosions a Veneçuela: aquestes són la ciutats atacades pels EUA després de l’ordre de Donald Trump
El Periódico
Les primeres hores de la matinada d’aquest dissabte han estat marcades per explosions i sobrevols militars en diferents punts de Veneçuela després dels atacs ordenats pels Estats Units. A les xarxes socials han començat a circular nombrosos vídeos gravats per ciutadans, en els quals s’observen esclats al cel, columnes de fum i se senten fortes detonacions, especialment a Caracas i la seva àrea metropolitana.
Les imatges mostren impactes en zones pròximes a infraestructures estratègiques i militars, entre les quals àrees pròximes a Fuerte Tiuna, el principal complex militar del país, i la base aèria de La Carlota, així com en punts de la franja costanera de La Guaira. Alguns vídeos capten a més el so de sistemes antiaeris i el pas d’aeronaus a baixa altura, en una escena inèdita a la capital veneçolana en els últims anys.
El Govern de Nicolás Maduro ha qualificat els atacs com una «gravíssima agressió militar» i ha decretat l’estat de commoció exterior –equival a l’estat d’emergència–, ordenant el desplegament de forces armades i policials a tot el país. L’ofensiva ha causat sorpresa en la comunitat internacional i ha provocat reaccions dispars entre els governs, mentre creix la preocupació per una possible escalada del conflicte i les seves conseqüències per a la població civil. Donald Trump ha anunciat que ha «capturat» el líder veneçolà Nicolás Maduro.
