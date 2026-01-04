Els EUA “capturen” Maduro
Ciutadans veneçolans desafien el toc de queda per fer cua a supermercats i farmàcies
«El que sí que es veu són moltes cues, files de gent als automercats i les farmàcies, però estan tancats», lamenta un ciutadà veneçolà en conversa telefònica amb EL PERIÓDICO
Tono Calleja Flórez
EL PERIÓDICO s’ha posat en contacte amb ciutadans veneçolans residents a Caracas, que en converses telefòniques han relatat que el Govern del país «ha decretat l’Estat d’excepció per emergència estrangera, cosa que significa que les garanties estan restringides i alguns drets també».
I a causa del «toc de queda no ha sortit ningú als carrers de Caracas, que es veuen bastant buits, i hi ha molt pocs transeünts caminant. El que sí que es veu són moltes cues, files de gent en els automercats i les farmàcies, però els automercats i les farmàcies estan tancats», lamenta un ciutadà, per completar: «No es pot accedir a menjar perquè els automercats estan tots tancats, tots els que he vist han estat tancats».
En el mateix sentit, una dona d’edat avançada ha confirmat a aquest diari l’existència de «llargues cues» al voltant d’un supermercat pròxim a la seva vivenda a la capital veneçolana.
«Molt pocs militars»
Quant al possible desplegament militar, el ciutadà veneçolà ha vist «molt pocs militars, escampats a la ciutat. Pocs funcionaris fent ‘acabalas’ [controls], parant els ciutadans i preguntant-los, molt amables, gens hostils, però s’ha vist molt poc».
Al ser preguntat sobre el funcionament dels serveis d’electricitat, aigua i telefonia, explica la font consultada que «fins aquest moment cap ha fallat: hi ha aigua, hi ha internet, hi ha electricitat, fins ara tot està bé».
Sobre la manera en què reben la informació del que està passant, relata que a Veneçuela «la gent s’informa generalment per xarxes socials, perquè els mitjans estan molt censurats».
No obstant, la població sap que «la vicepresidenta de la República [Delcy Rodríguez] i el ministre de Defensa [Vladimir Padrino] van fer declaracions a la televisió pública demanant fe de vida de Maduro, però han sigut les úniques comunicacions oficials a Veneçuela».
Una tercera persona, que igual com les altres dues fonts consultades prefereix mantenir secreta la seva identitat per temor de possibles represàlies del chavisme, assegura que des d’una ciutat de l’orient veneçolà no ha pogut viatjar amb avió a Caracas, «perquè tots els aeroports estan tancats». Els han demanat que si no és necessari no surtin de casa, informa Marc Marginedas.
