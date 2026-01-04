La crisi fa pujar la pressió sobre el Govern i la pugna amb el PP i Vox
Sumar exigeix al president del Govern que demani una reunió d’urgència en el Consell de Seguretat de les Nacions Unides
Gisela Boada
L’ofensiva llançada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, contra Veneçuela va provocar reaccions dividides en la política espanyola, en què es va tornar a activar el xoc entre el Govern i l’oposició per la relació d’Espanya amb el règim de Nicolás Maduro. La cautela diplomàtica exigida pel marc europeu i la relació amb els EUA topa amb un debat intern molt polaritzat, en què el PP i Vox fa anys que acusen l’Executiu d’ambigüitat i complaença amb el règim chavista. Però també ha generat tensions amb Sumar, soci de coalició del Govern, que ha reclamat una resposta més contundent, cosa que també han demanat altres socis del Congrés com Podem i ERC. La vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, va reclamar que Espanya condemni l’atac dels EUA i que impulsi una reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
En aquest context, el PP i Vox han vist a Veneçuela una oportunitat per redoblar l’ofensiva contra Pedro Sánchez aquest 2026. «La caiguda de Maduro és un cop per a la màfia sanchista més fort que no pas la detenció d’Ábalos i Cerdán», va arribar a dir ahir el líder de Vox, Santiago Abascal, a les seves xarxes socials. La crisi veneçolana fa pujar així la pressió sobre l’Executiu i reactiva un dels seus flancs més sensibles que el PP i Vox fa temps que utilitzen com a eina de desgast polític contra el president. Una qüestió que se suma a més a un moment de debilitat política per a l’Executiu, marcat per la fragilitat parlamentària després de la ruptura amb Junts, les causes judicials que envolten el PSOE i la pressió constant d’una oposició que demana eleccions anticipades.
Poc després de saber-se l’atac, el PP i Vox van tancar files amb l’acció de Trump i van acusar el Govern de «silenci còmplice» amb el règim chavista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va defensar així una «transició democràtica» a Veneçuela i va afirmar que la caiguda de Maduro representa «un mal dia per al règim i els seus aliats, també des de l’òrbita del Govern d’Espanya». A les xarxes socials, va justificar la captura del dirigent chavista afirmant que els EUA «han tret a qui es va mantenir en el poder malgrat perdre les eleccions», mentre que Espanya, va escriure, «va facilitar la sortida del vencedor», amb referència a Edmundo González.
Vox va celebrar l’ofensiva de la Casa Blanca i va afirmar que «avui el món és una mica més lliure», en paraules d’Abascal a X. Va demanar la «rendició immediata» de Maduro i va acusar el Govern de Sánchez d’haver sigut «còmplice directe» del règim veneçolà durant anys. Tant Podem com Junts i ERC van condemnar l’atac.
