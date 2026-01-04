Cues als súpers i a les farmàcies
«El que sí que es veu són moltes cues, files de gent als automercats i les farmàcies, però estan tancats», lamenta un ciutadà veneçolà en conversa telefònica amb aquest diari.
Tono Calleja Flórez
EL PERIÓDICO es va posar ahir en contacte amb ciutadans veneçolans residents a Caracas, que en converses telefòniques van relatar que el Govern del país «ha decretat l’Estat d’excepció per emergència estrangera, el que significa que les garanties estan restringides i alguns drets també».
I com a conseqüència del «toc de queda no ha sortit ningú als carrers de Caracas, que es veuen bastant buits, i hi ha molt pocs transeünts caminant pel carrer. El que sí que es veuen són moltes cues, files de gent als automercats i a les farmàcies, però els automercats i les farmàcies estan tancats», es lamenta un ciutadà, per completar: «No es pot accedir a menjar perquè els automercats estan tots tancats, tots els que he vist han estat tancats».
En el mateix sentit, una dona d’edat avançada va confirmar a aquest diari que hi havia «llargues cues» al voltant d’un supermercat pròxim a la seva vivenda a la capital veneçolana.
«Molt pocs militars»
Pel que fa a un possible desplegament militar, el ciutadà veneçolà havia vist «molt pocs militars, escampats per la ciutat. Pocs funcionaris fent alcabalas [controls], com parant els ciutadans i preguntant-los, molt amables, gens hostils, però s’ha vist molt poc».
Al ser preguntat sobre com era el funcionament dels serveis d’electricitat, aigua i telefonia, la font consultada explica que «fins a l’actual moment no n’ha fallat cap: hi ha aigua, hi ha internet, hi ha electricitat, fins ara tot està correctament».
Sobre la manera en què els ciutadans reben la informació del que està passant, assenyala que a Veneçuela «la gent s’informa generalment per xarxes socials, perquè els mitjans estan molt censurats».
No obstant, la població sap que «la vicepresidenta de la República [Delcy Rodríguez] i el ministre de Defensa [Vladimir Padrino] van fer declaracions a la televisió pública demanant fe de vida de Maduro, però han sigut les úniques comunicacions oficials a Veneçuela».
Una tercera persona, que igual com les altres dues fonts consultades per aquest diari prefereix mantenir secreta la seva identitat per temor de possibles represàlies del chavisme, assegura que des d’una ciutat de l’orient veneçolà no ha pogut viatjar amb avió fins a Caracas, «perquè tots els aeroports estan tancats». Els han demanat que si no és necessari, que no surtin de casa, informa Marc Marginedas.
