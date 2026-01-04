Cop al chavisme
Els EUA van bombardejar aeroports, ports i bases militars
El fiscal general veneçolà afirma que els atacs en tres estats, a més de la capital, van causar «víctimes innocents»
Un dels objectius va ser la infraestructura crítica de les telecomunicacions del Cerro el Volcán
No hi ha constància que la televisió deixés de funcionar malgrat alguns talls elèctrics a Caracas
Ricardo Mir de Francia
A l’inici d’una agressió militar que, segons Donald Trump, es va saldar amb la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, els Estats Units van bombardejar ahir bases militars i infraestructures estratègiques a Veneçuela. Les primeres explosions es van registrar entorn de les 3.00 hora local de Caracas, segons van informar les agències de notícies i els mitjans locals, i van ser acompanyades d’avions i helicòpters sobrevolant a baixa altura. Grans columnes de foc van trencar l’horitzó a la capital i els seus voltants. El Govern veneçolà va confirmar que els atacs no només van colpejar Caracas, sinó també els estats limítrofs de Miranda, la Guaira i Aragua.
Bases militars, ports i aeroports, i infraestructures de telecomunicacions i altres objectius civils van ser bombardejats en les primeres hores de l’ofensiva, descrita pel president Trump com «un atac a gran escala». Tot això amb l’aparent objectiu de neutralitzar la resposta militar veneçolana, des de la mobilització de forces al desplegament de l’aviació i les defenses antiaèries, i tallar les línies de subministrament de la capital. A més de propagar confusió i caos.
Un dels objectius va ser el Fuerte Tiuna, la instal·lació militar més important del país, situada al sud de Caracas, actual seu del Ministeri de Defensa i de la Comandància General de les Forces Armades Bolivarianes. Després de les explosions en el complex, els habitants dels seus edificis residencials van sortir al carrer per mirar de fugir. Alguns a peu, altres en vehicles de tota índole, segons va informar l’agència Efe. El ministre de Defensa veneçolà, Vladimir Padrino, va confirmar l’atac contra Fuerte Tiuna, portat a terme –va explicar– mitjançant helicòpters de combat.
Un altre dels punts atacats hauria sigut la base aèria el Libertador, també coneguda com a Palo Negro, la més important del país, que ha servit històricament per recolzar les operacions i la logística de la Força Aèria Veneçolana, segons el portal especialitzat Defense Blog. Part de la seva importància es deriva de la seva ubicació central a la província d’Aragua, que facilita l’arribada de les aeronaus a altres punts del país. També va ser atacada la principal base aèria de la capital, Generalísimo Francisco de Miranda, coneguda com la Carlota, important per coordinar la defensa aèria de Caracas, així com l’aeroport civil d’Higuerote, a l’estat de Miranda. Algunes fonts afirmen que en el passat va ser utilitzat per allotjar sistemes de defensa antiaèria de llarg abast.
Les autoritats veneçolanes no havien detallat fins al tancament d’aquesta edició els danys que s’han produït, tot i que algunes informacions assenyalaven que s’haurien atacat pistes d’enlairament, aeronaus estacionades i zones militars adjacents.
Vaixell en flames
Al port caribeny de la Guaira, que està situat uns 30 quilòmetres al nord de Caracas, es van registrar també fortes explosions. Diversos vídeos mostren danys visibles a les instal·lacions i almenys un vaixell en flames. La Guaira és un dels principals ports comercials i militars del país, molt rellevant per al proveïment de la capital i del comerç exterior.
A les muntanyes que envolten Caracas va ser bombardejat el Cerro el Volcán, també conegut com el cerro de las antenas, per les infraestructures crítiques que allotja per a les telecomunicacions i els senyals de ràdio i televisió. No hi ha constància que la televisió veneçolana hagi deixat de funcionar, tot i que, d’acord amb Reuters, es van registrar apagades elèctriques en algunes zones del sud de Caracas.
El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, va afirmar durant una compareixença televisiva que els atacs nord-americans van deixar víctimes, tot i que no va concretar xifres. «Víctimes innocents han sigut mortalment ferides i altres d’assassinades en l’atac terrorista criminal», va assegurar el fiscal després de demanar a la població que mantingui «la calma i la vigilància».
