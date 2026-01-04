Cop al chavisme
Els experts veuen en l’atac a Maduro una violació del dret internacional
Els analistes consultats assenyalen que l’escalada militar contra Veneçuela amb la «captura» del president obre la via a intervenir a Cuba
L’intervencionisme de Trump a l’Amèrica Llatina s’emmarca en una nova versió de la doctrina Monroe
Juristes qüestionen Washington per la dificultat de tractar el narcotràfic com a «enemic»
Mario Saavedra
Els atacs dels EUA contra Veneçuela i la posterior «captura» de Nicolás Maduro plantegen dubtes sobre la legalitat i l’impacte que tindrà aquest fet gairebé inèdit en l’ordre internacional basat en regles. Els analistes consultats per EL PERIÓDICO per interpretar el moviment de Washington coincideixen que s’ha violat la sobirania de Veneçuela i amb això la legislació internacional. Apunten a l’èxit militar de detenir un Maduro que devia estar altament protegit. I remarquen que això és una nova reinterpretació de la vella doctrina Monroe, que imposava la primacia dels EUA sobre tot el continent americà.
L’analista Mariano Aguirre, investigador no resident del Cidob i de Chatham House a Londres, assenyala a aquest diari que l’Administració Trump està intentant dotar d’una pàtina jurídica una escalada militar contra Veneçuela. La fiscal general Pam Bondi ja diu que Maduro i la seva dona han sigut acusats de portar a terme una conspiració narcoterrorista, conspiració per importar cocaïna, possessió de metralladores i dispositius destructius, i conspiració per posseir metralladores i dispositius destructius.
Un relat en quatre passos
En els últims mesos, els EUA han construït un relat distribuït en quatre passos, remarca l’analista. El primer, declarar que està en «conflicte armat» amb el narcotràfic; el segon, vincular Veneçuela com a origen o rampa de sortida del fentanil o altres drogues, malgrat que arriben per Mèxic; el tercer, presentar Maduro com a líder del càrtel dels Soles, i el quart, utilitzar aquesta cadena per justificar l’operació de «captura» i trasllat als EUA de Maduro per ser jutjat.
Adverteix que juristes i experts militars qüestionen aquesta base per la seva vaguetat (equiparable a la «guerra contra el terror» declarada per George W. Bush), per la dificultat de tractar el narcotràfic com a «enemic» en termes jurídics i, finalment, per la debilitat empírica d’identificar el càrtel dels Soles com a organització coherent equiparable a un actor estatal i, encara més, d’atribuir-la al president veneçolà.
Des de la presidència de Richard Nixon, el país tendeix a demanar l’extradició i jutjar als Estats Units a qui consideri responsables del narcotràfic, i l’Administració de Trump ha mirat de dibuixar Maduro com un capo d’un narcoestat. Una altra opció legal, que és la que ha apuntat un senador nord-americà: l’aplicació de l’article 2 de la Constitució dels EUA, que legitima l’ús de la força si hi ha ciutadans nord-americans en risc a l’estranger. Un argument que Aguirre troba «agafat pels pèls».
«Vulneració de la sobirania»
«Capturar i traslladar per la força el president d’un país suposa una vulneració de la sobirania i del principi de prohibició de l’ús de la força, tret d’autodefensa o amb mandat del Consell de Seguretat», assegura a aquest diari Carlota García Encinas. Per això, els atacs dels EUA contra Veneçuela violen el dret internacional, afirma. Washington es defensarà assegurant que no és un president legítim i emparant-se en acusacions de terrorisme i narcotràfic. «És important separar les dimensions militar, política i jurídica. L’operació militar sembla haver sigut executada de forma brillant. Els EUA van localitzar Maduro, es van obrir pas a través de les importants defenses antiaèries de Veneçuela i es van emportar Maduro i la seva dona. No hi ha informes de baixes nord-americanes», diu a aquest diari Mark F. Cancian, coronel retirat dels Estats Units.
Tot i això, encara no hi ha hagut un canvi de règim, com demanava part de l’oposició. «Això sembla haver-se limitat a aquest cop puntual. S’han retirat totes les forces dels EUA. Els funcionaris de Maduro, inclosa la seva vicepresidenta, segueixen al comandament a Veneçuela. Els Estats Units els hauran de convèncer que renunciïn al poder i entreguin el Govern a l’oposició, a la qual es considera àmpliament l’autoritat legítima», assenyala.
Existeix un precedent parcial: la captura del dictador panameny Manuel Antonio Noriega després de la invasió dels EUA va eludir la captura durant diversos dies abans de buscar refugi a la missió diplomàtica de la Santa Seu a Ciutat de Panamà, però es va acabar entregant el 3 de gener de 1990 i va ser jutjat als Estats Units i sentenciat a 40 anys de presó.
Aquests dos analistes emmarquen l’acció en el nou intervencionisme dels EUA a l’Amèrica Llatina, en una nova versió de la doctrina Monroe. Es tracta d’un marc de política exterior enunciat pel president James Monroe el 1823 per delimitar esferes separades entre Europa i les Amèriques: advertia les potències europees contra noves colonitzacions o interferències en els assumptes de l’hemisferi occidental i alhora prometia als EUA no immiscir-se en les guerres europees ni en les colònies europees ja existents.
El corol·lari Roosevelt (de 1904) va ser una ampliació: el president Theodore Roosevelt va transformar aquesta lògica defensiva en una pretensió que els Estats Units eren una mena de «policia» regional que podia intervenir en països llatinoamericans per «preservar l’ordre» i per protegir interessos nord-americans.
A l’estratègia de seguretat nacional publicada per l’Administració Trump fa unes setmanes s’hi llegeix explícitament que els EUA pretenen «aplicar la doctrina Monroe» i el «corol·lari Trump», pel qual es negarà a «competidors no hemisfèrics» la possibilitat de controlar actius estratègics a la regió. La Xina, competidor dels Estats Units, rep petroli i minerals de Veneçuela i té molts interessos en tota l’Amèrica Llatina. Veneçuela té les reserves de petroli més importants del món, tot i que és pesant i costa de refinar.
García Encinas recorda que qui hi ha hagut al darrere de l’operació ha sigut el secretari d’Estat, Marco Rubio, d’orígens cubans. Cuba podria perdre accés al petroli veneçolà si el Govern canvia de mans o, fins i tot, podria ser el següent objectiu de l’Administració dels EUA.
