El Govern colombià reforça els punts vitals de la seva frontera
El president Gustavo Petro tem una onada de refugiats si escala el conflicte
Abel Gilbert
Colòmbia ha decidit reforçar els punts clau de l’extensa frontera de més de 2.200 quilòmetres que comparteix amb Veneçuela després de l’inici dels atacs nord-americans contra Caracas i d’altres ciutats del país veí. En aquest sentit, el ministre de Defensa, Pedro Sánchez, va anunciar que «totes les capacitats de la força pública estan activades per protegir la població, actius estratègics, ambaixades, unitats militars i policials, entre d’altres, així com per evitar qualsevol intent d’acció terrorista d’organitzacions de crim transnacional, com el càrtel de l’ELN, la Segona Marquetalia i altres grups armats il·legals, en territori colombià». Sánchez va al·ludir a les anomenades dissidències de les FARC que no van acceptar l’acord de pau del 2016 i a l’Exèrcit d’Alliberament Nacional, que tenen fluides relacions amb el madurisme i operen a banda i banda de la frontera.
Amb aquest propòsit s’ha activat alhora un lloc de comandament unificat (PMU) per a l’acció humanitària a Cúcuta, un pas fonamental entre Colòmbia i Veneçuela «a fi d’atendre» els possibles migrants veneçolans «i brindar tot el suport necessari als que ho requereixin».
El Govern ha reforçat «la seguretat de les ambaixades dels Estats Units i de Veneçuela» a Bogotà. El president, Gustavo Petro, estava reunit des de primera hora d’ahir amb els seus principals col·laboradors. «Alerta arreu del món. Han atacat Veneçuela. Bombardegen amb míssils. S’han de reunir l’OEA i l’ONU immediatament», es va pronunciar de seguida Petro a la xarxa social X.
Avís de Trump
L’últim any de la seva gestió, Petro és un protagonista lateral però alhora significatiu de la crisi que ha desembocat en els atacs dels EUA en territori veneçolà. El mandatari ha mantingut una creixent controvèrsia amb el seu homòleg Donald Trump, sobretot a partir de l’enfonsament d’embarcacions al Pacífic colombià. El magnat republicà el va arribar a qualificar de «busca-raons» i li va advertir que anés «amb compte».
Des de fa setmanes, Petro alertava dels creixents perills, que s’han acabat materialitzant. «Colòmbia reafirma el seu compromís il·limitat amb els principis consagrats a la Carta de les Nacions Unides, en particular el respecte a la sobirania i la integritat territorial dels estats, la prohibició de l’ús o l’amenaça de l’ús de la força, i la solució pacífica de les controvèrsies internacionals. En aquest sentit, el Govern colombià rebutja qualsevol acció militar unilateral que pugui agreujar la situació o posar en risc la població civil», va assenyalar.
El Govern va fer una «crida urgent a la desescalada, per exhortar totes les parts involucrades a abstenir-se d’accions que aprofundeixin la confrontació i a privilegiar el diàleg i els canals diplomàtics». La pau, el respecte al dret internacional i la protecció de la vida i la dignitat humana «han de prevaler sobre qualsevol forma de confrontació armada», afegia.
