Perfil
La influent «primera combatent de la pàtria»
Cilia Flores
Coneguda com «la filla de Chávez», l’advocada de 69 anys es va convertir en la dècada dels 90 en una figura clau del procés bolivarià. El seu vincle amb Maduro es remunta al suport a Chávez.
El Periódico
La figura de Cilia Flores dista de la d’una primera dama tradicional. El seu títol oficial, «primera combatent de la pàtria», reflecteix la seva influència dins del chavisme. Al llarg dels anys, ha acompanyat Maduro en el seu paper com a màxim representant de Veneçuela i ha teixit una xarxa de poder que precedeix fins i tot la presidència de la seva parella. Flores formava part d’un grup d’advocats que defensava el líder bolivarià, mentre que Maduro, activista polític, lluitava per l’alliberament de Chávez. Va ser durant les visites a la presó que Flores va conèixer Maduro, deu anys més petit, amb qui manté una relació des d’aleshores.
Els vincles de Cilia Flores amb el moviment chavista es remunten fa tres dècades. Graduada en Dret per la Universitat Santa María de Caracas, el 1993 va fundar el Cercle Bolivarià dels Drets Humans i es va allistar al Moviment Bolivarià MBR-200, fundat per Hugo Chávez. Posteriorment, el 1997, va participar en la fundació del Moviment V República (MVR), i després de la desaparició d’aquest, el 2007 va ingressar en el PSUV. El 2000, ja amb Chávez com a president, Flores va ser elegida diputada en l’Assemblea Nacional, i reelegida el 2005. L’agost del 2006, després de la sortida de Nicolás Maduro de l’Assemblea Nacional, va ser elegida presidenta de Cambra, i era la primera dona veneçolana que ocupava aquest càrrec, en el qual es va mantenir fins al 2011. La seva gestió davant l’Assemblea Nacional va estar marcada per diverses polèmiques, incloent-hi una de relacionada amb la decisió de prohibir l’accés de la premsa a l’hemicicle. També va ser acusada de nepotisme per part d’organitzacions sindicals que la van acusar d’haver influït en la contractació de fins a 40 persones, entre les quals hi havia nombrosos membres de la seva família.
El febrer del 2012 Chávez la va nomenar procuradora general de la República. Després de la mort de Chávez, el nomenament de Maduro com a president el 19 d’abril del 2013 la va convertir en primera dama i va tornar a ser elegida diputada el 2015 i el 2017.
Subscriu-te per seguir llegint
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà