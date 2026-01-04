Cop al chavisme
La justícia espanyola investiga cinc casos vinculats a Veneçuela
Les causes són Duro Felguera, Betancourt, ‘Pollo’ Carvajal, Delcy Rodríguez i PDVSA
Tono Calleja Flórez
Els jutges espanyols i la Fiscalia Anticorrupció han desenvolupat durant l’última dècada almenys cinc causes judicials contra càrrecs del chavisme, que han estat acusats principalment de blanqueig de capitals. Aquestes causes, algunes arxivades, són Duro Felguera, Alejandro Betancourt, Pollo Carvajal, Koldo-Delcy Rodríguez i PDVSA.
Fa poc, la jutge de Madrid María Esperanza Collazos, que investiga el cas del rescat de Plus Ultra, va ordenar la detenció dels propietaris de l’aerolínia en un procés en què s’analitza el possible blanqueig de capitals procedents del negoci de l’or veneçolà i dels fons públics per lluitar contra la fam en aquest país.
D’altra banda, la Sala Penal de l’Audiència Nacional va confirmar el gener del 2024 el processament de l’expresident de la companyia asturiana Duro Felguera Juan Carlos Torres i els exviceministres veneçolans Nervis Villalobos i Javier Alvarado per presumptes suborns per a la construcció d’una central termoelèctrica.
Un altre dels casos l’ha portat el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que va sol·licitar a Veneçuela que certifiqués si la justícia bolivariana havia arxivat causes pendents contra l’empresari Leopoldo Alejandro Betancourt, propietari de la marca d’ulleres Hawkers, que derivaven dels mateixos fets pels quals actualment està imputat.
El 2021 a Madrid, la policia va detenir l’excap de la Direcció d’Intel·ligència Militar (DIM) veneçolana Hugo Armando Carvajal, conegut com el Pollo Carvajal, escapat durant dos anys. La detenció es va produir a petició dels Estats Units, que pretenien jutjar-lo per narcotràfic, blanqueig i col·laboració amb les FARC. Al final, va ser extradit.
La visita de la vicepresidenta
El Tribunal Suprem va arxivar una causa per un delicte de prevaricació contra l’exministre de Foment José Luis Ábalos per l’entrada de la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, a Espanya el gener del 2020, malgrat la prohibició establerta per la UE. Per la seva banda, les indagacions desenvolupades per la Guàrdia Civil revelen que Koldo García hauria ofert a Ábalos el 9 d’abril del 2019 cobrar mig milió d’euros mensuals durant tres anys d’una petroliera veneçolana controlada per l’excandidat a la presidència del país sud-americà, Juan Guaidó.
La jutge de l’Audiència Nacional María Tardón va obrir quatre peces separades en què es va dividir el cas PDVSA, la investigació per les suposades operacions irregulars per a la defraudació del patrimoni de l’empresa veneçolana de petrolis. Una de les peces, la dos, que va ser oberta contra l’exviceministre d’Energia Elèctrica Nervis V., la seva dona, Milagros C. i Alfonso G. P., en relació amb l’ingrés d’uns fons a favor del matrimoni al Banc de Madrid, va ser arxivada el 2022.
Vinculat a la petroliera veneçolana, però en una causa derivada d’una peça separada del cas Raúl Morodo, l’exambaixador espanyol a Caracas, el jutge Francisco de Jorge va proposar jutjar Ana K.U., la vídua del directiu de PDVSA que es va suïcidar Juan Carlos Márquez Cabrera i el soci d’aquest, Carlos A. P., per anar a Espanya i ocultar a Hisenda fons procedents de l’empresa pública de petroli veneçolana PDVSA.
