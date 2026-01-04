Perfil
L’‘elegida’ per Trump per liderar la transició que insinua rebel·lar-se
Delcy Rodríguez
La vicepresidenta de Veneçuela, de 59 anys, va fer carrera dins de les estructures del poder a partir del 2003. Va ser ministra de Comunicació i durant un temps va estar a càrrec del Ministeri d’Exteriors.
Abel Gilbert
Delcy Rodríguez es va convertir ahir en una figura clau del que ja sembla un fet irreversible: el postmadurisme. «Hi ha una vicepresidenta que va posar (Nicolás) Maduro, que va jurar davant seu. Ha tingut una llarga xerrada amb Marco Rubio i va dir “farem el que necessitin”», va afirmar Trump. El «farem el que necessitin» que Trump va atribuir a Delcy, com se la coneix, no va tenir la correspondència esperada per Washington de part d’ella. «Hi ha un sol president en aquest país i es diu Nicolás Maduro», va assegurar Rodríguez durant una reunió del Consell de Defensa de la Nació. «Ja havíem advertit que estava en curs una agressió sota falses excuses i falsos pretextos», va dir envoltada del general Vladímir Padrino López, ministre de Defensa, entre altres alts càrrecs. «Els que han d’acudir a la il·legalitat internacional no tenen raó», va dir aquesta graduada en Dret per la Universitat Central. Rodríguez és legalment la successora de Maduro, d’acord amb la Constitució, però no es va reconèixer exercint aquest càrrec.
Els Rodríguez tenen un cognom de prosàpia política a Veneçuela. El pare, José Antonio, va ser part d’un grup insurgent que als anys 70 va segrestar l’empresari nord-americà William Frank Niehous i va morir a la presó quan la filla petita tenia 7 anys. Els germans van manifestar durant molt de temps les posicions més radicals del madurisme.
En el nucli del madurisme
Delcy, de 59 anys, va fer una carrera dins de les estructures de poder a partir del 2003, quan va exercir com a coordinadora de la vicepresidència. Va ser ministra de Comunicació i durant un temps va estar a càrrec d’Exteriors. Des que va començar el tercer període de Maduro va ocupar un càrrec estratègic, a més de la vicepresidència: el ministeri encarregat de gestionar la principal riquesa veneçolana, el petroli, que Trump vol per als Estats Units.
Com a part del nucli essencial del madurisme, va ser objecte de sancions dels Estats Units. El seu nom ha quedat associat a una controvèrsia a Espanya quan un vol privat de l’empresa Sky Valet va aterrar el gener del 2020 a Barajas. Rodríguez es va reunir amb el ministre de Transport, José Luis Ábalos, i Víctor de Aldama, el comissionista de la trama Koldo, tot i que des de novembre del 2017 tenia prohibida l’entrada a la UE. L’episodi es va conèixer com el Delcygate. L’exassessor del ministre, Koldo García Izaguirre, era el xòfer que va traslladar Ábalos.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà