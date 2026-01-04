Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

L'exèrcit veneçolà fa costat a Rodríguez i s'activa per combatre l'"agressió imperial" dels Estats Units

Denuncia que els EUA van assassinar "a sang freda" l'equip de seguretat de Maduro, soldats i civils innocents

El Consolat General de la República Bolivariana de Veneçuela

El Consolat General de la República Bolivariana de Veneçuela / ACN

ACN

Barcelona

L'exèrcit de Veneçuela ha emès un comunicat en què anuncia el seu suport a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, després de la captura del president, Nicolás Maduro, per part dels Estats Units d'Amèrica. Alhora, ha denunciat que en l'assalt nord-americà per capturar Maduro i la seva dona, Cilia Flores, van ser assassinats "a sang freda" gran part de l'equip de seguretat del president, soldats i ciutadans innocents. El Ministeri del Poder Popular per a la Defensa ha que s'activarà a "la totalitat de l'espai geogràfic nacional" per garantir "la defensa militar, el manteniment de l'ordre intern i la preservació de la pau" amb l'objectiu de fer front a l'"agressió imperial".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
  2. Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
  3. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  4. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  5. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  6. Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
  7. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
  8. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores

El gimnasta olímpic Thierno Diallo explicarà la seva experiència de vida en un llibre

El gimnasta olímpic Thierno Diallo explicarà la seva experiència de vida en un llibre

Marco Rubio avala el nomenament de Delcy Rodríguez com a presidenta encarregada: «Esperem veure més compliment i cooperació que abans»

Marco Rubio avala el nomenament de Delcy Rodríguez com a presidenta encarregada: «Esperem veure més compliment i cooperació que abans»

El Campi qui Jugui dels 40 anys acaba amb més de 8.000 visitants

El Campi qui Jugui dels 40 anys acaba amb més de 8.000 visitants

L'exèrcit veneçolà fa costat a Rodríguez i s'activa per combatre l'"agressió imperial" dels Estats Units

L'exèrcit veneçolà fa costat a Rodríguez i s'activa per combatre l'"agressió imperial" dels Estats Units

Al Manresa se li escapa la victòria contra el Cornellà a l’últim minut (2-2)

Al Manresa se li escapa la victòria contra el Cornellà a l’últim minut (2-2)

Quina ratxa, iniciada pel Baxi Manresa, ha tallat el Barça de bàsquet?

Quina ratxa, iniciada pel Baxi Manresa, ha tallat el Barça de bàsquet?

Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens

Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens

El vuitè lloc de Nani Roma i Àlex Haro és el millor dels nostres pilots després de la primera etapa llarga del Dakar

El vuitè lloc de Nani Roma i Àlex Haro és el millor dels nostres pilots després de la primera etapa llarga del Dakar
Tracking Pixel Contents