Cop al chavisme
El «president obrer» hereu de Chávez i creador del madurisme
Nicolás Maduro
Fill d’un economista d’esquerres, Maduro (Caracas, 1962) es va fer sindicalista en la seva època de conductor d’autobusos. Després es va convertir en activista per l’alliberament d’Hugo Chávez, empresonat pel fallit cop d’Estat contra Carlos Andrés Pérez. La salut del Comandante va accelerar el seu ascens el 2013.
Claves del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: poder, legitimidad, petróleo y narcotráfico
María Mondéjar
Fa tres setmanes, Nicolás Maduro responia a l’escalada de tensió amb els EUA amb cançons i proclames en anglès. A ritme d’Imagine de John Lennon i cantant «No worry, be happy. No war, yes peace», el líder veneçolà treia ferro a les amenaces de Trump. L’era de Maduro ha estat marcada per la tensió i la inestabilitat. L’oposició no va reconèixer la seva primera victòria electoral, quan va competir amb Henrique Capriles. El primer intent de reelecció va trobar els adversaris absentant-se dels comicis. El tercer, el juliol del 2024, va constituir un punt d’inflexió. L’antimadurisme es va unir darrere de la candidatura d’Edmundo González Urrutia i va reivindicar la seva victòria a les urnes. El Consell Nacional Electoral mai va mostrar les actes que acreditessin el triomf del mandatari. Ni tan sols el Brasil, Colòmbia i Mèxic el van reconèixer llavors com a guanyador de la contesa.
Entre el 2013 i el 2021 el PIB es va esfondrar un 80%. Caracas ho va atribuir exclusivament a les sancions de Washington, moderades els últims anys de Joe Biden que alhora van permetre el retorn de Chevron a l’activitat petrolera i una recuperació de l’activitat en general. L’economia va créixer el 2024 i el 2025 un 18% gràcies a l’activitat de la multinacional nord-americana. El «president obrer» va assegurar, al seu torn, que el país que importava tot perquè res produïa i vivia de la renda del cru havia començat una etapa d’autoproveïment sostingut.
Militància i ascens polític
Fill d’un economista d’esquerres, fundador del Moviment Electoral del Poble i militant de la Lliga Socialista, i una mestressa de casa nascuda a Colòmbia, Maduro va créixer amb les seves tres germanes grans a Caracas. El primer contacte amb la política es remunta a la seva època d’estudiant, quan es va unir a l’associació d’estudiants a la seva escola de secundària, d’on va ser expulsat per organitzar una mobilització estudiantil. Després d’acabar la seva etapa en la secundària, Maduro es va dedicar a treballar com a conductor d’autobusos i es va convertir en representant sindical dels treballadors de metro de Caracas, una fase a què el líder veneçolà ha fet referència en repetides ocasions. Tota aquella etapa acabava de ser exaltada en una sèrie biogràfica que van emetre els canals de televisió oficials.
En paral·lel, Maduro es va vincular amb el moviment MBR-200, l’ala civil del moviment de Chávez, i es va convertir en activista per l’alliberament d’El Comandante, que en aquell temps es trobava a presó per haver liderat el fallit cop d’Estat del 1992 contra Carlos Andrés Pérez. El seu activisme el va acostar als cercles més pròxims a Chávez, qui va arribar al poder el 1998 després de postular-se a la presidència a través del Moviment Cinquena República, un partit en la creació del qual Maduro va participar activament.
Amb Chávez en el poder, la carrera de Maduro es va propulsar i va passar en pocs anys d’activista a redactor de la nova constitució veneçolana, diputat de l’Assemblea Nacional i president de la mateixa institució. El 2006, el salt va ser més fort i Maduro va passar a ser canceller de Veneçuela, encarregat de la diplomàcia del país i responsable d’estrènyer llaços amb l’Iran, la Xina, Líbia i fins i tot mediador entre les FARC i el govern colombià. El 2012, després de la reelecció de Chávez, el seu company de fórmula va assumir la vicepresidència i el deteriorament de la salut de Chávez va accelerar el seu ascens al poder. El «comandante» finalment li va cedir el relleu del règim en el seu últim discurs com a president el 2013.
Mort al carrer
El madurisme va ser un procés que no estava en els càlculs dels analistes. El 2015 va perdre les eleccions de manera categòrica. L’oposició va voler convocar un referèndum revocatori de Maduro i el conflicte, que havia escalat el 2013, va tornar a encendre’s fins a arribar als seus mesos tràgics el 2017. Les protestes van deixar desenes de morts. La nova etapa de la confrontació va començar el 2019 quan el diputat opositor Juan Guaidó es va autoproclamar «president encarregat» amb l’aval de Trump. Aquell intent de desplaçament no va prosperar i Guaidó va acabar abandonant el país dos anys més tard. Els comicis del 2024 no van estar a l’altura dels acords subscrits a Barbados amb l’oposició. María Corina Machado va ser inhabilitada després de guanyar les primàries l’octubre del 2023. Edmundo González Urrutia va sorgir com a candidatura alternativa. A partir d’aquella controvertida reelecció, els Estats Units van intensificar la seva ofensiva. n
