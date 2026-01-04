Cop al chavisme
Rússia assisteix impotent a la caiguda del principal aliat a Llatinoamèrica
Analistes russos de l’oposició destaquen que el Kremlin, empantanegat en la guerra d’Ucraïna, és incapaç d’acudir en defensa del règim de Maduro
Putin acabava de firmar amb Veneçuela un acord d’«associació estratègica i de cooperació»
Els EUA aviven temors entre l’elit russa, amb un president que porta un quart de segle al poder
Marc Marginedas
La detenció de Nicolás Maduro, president de Veneçuela, durant una operació aerotransportada portada a terme pels EUA dissabte a la matinada ha posat en evidència la fragilitat de l’aliança entre Moscou i Caracas. Separades les dues capitals per prop de 10.000 quilòmetres de distància, la Rússia de Vladímir Putin no ha pogut impedir l’arrest del principal aliat a l’Amèrica Llatina, i amb què acabava de firmar un acord d’«associació estratègica i cooperació» que inclou una dimensió militar. Analistes russos d’oposició van destacar ahir la precisió de l’atac portat a terme pels EUA i la van comparar amb la vacil·lant actuació de l’Exèrcit del seu país a Ucraïna, que en quatre anys no ha aconseguit atrapar el president ucraïnès Volodímir Zelenski i aconsegueix al front bèl·lic avenços molt limitats amb pèrdues humanes i de material.
«Rússia està ocupada amb Ucraïna, i no pot donar suport als seus aliats de manera ràpida i efectiva», va constatar a la cadena independent russa TV Dozhd el politòleg Iván Preobrazhenski, coordinador del Club Polític de Moscou i columnista en Deutsche Welle. Aquest analista va destacar la recent firma entre Rússia i Veneçuela de l’anomenat Acord d’Associació Estratègica i Cooperació, les clàusules de què es desconeixen però que inclouen una dimensió militar. En principi, «Rússia recolza militarment Veneçuela», va recordar. Segons la intel·ligència ucraïnesa, Rússia ha desplegat al país caribeny 120 instructors militars que entrenen les Forces Armades veneçolanes, dirigida pel general Oleg Makarevich. Hi ha constatació, mitjançant testimonis, que operatius de seguretat russos assessoren col·legues veneçolans en interrogatoris i tortures d’opositors.
A jutjar per la llibertat de moviments que van tenir els helicòpters nord-americans, les bateries antiaèries de fabricació russa, o no han sigut efectives per contrarestar l’atac nord-americà, o no han actuat, o no han sigut desplegades. Fa poc més de dos mesos, Maduro mateix presumia del desplegament de 5.000 míssils portàtils Igla S, desenvolupats per Moscou, que suposadament tindrien gran eficàcia en la demolició d’helicòpters a baixa altura. «Ni un helicòpter va ser enderrocat, ni hi va haver pèrdues en el bàndol nord-americà», va emfatitzar Preobrazhenki.
Conflicte enquistat
L’atac nord-americà ha posat en un compromís Rússia, amb un Exèrcit que fa quatre anys que està empantanegat en una guerra en què aconsegueix tan sols avenços molt limitats a costa d’un elevadíssim nombre de baixes humanes que es comptabilitzen en centenars de milers. «És difícil comparar aquesta operació quirúrgica» portada a terme a Veneçuela «a distància» amb «el que passa a Kupiansk, ciutat que es troba situada a 40 quilòmetres de la frontera russa», ha assegurat, també a TV Dozh, Serguéi Auslander, especialista en aquest tipus de qüestions militars.
Aquest expert fa referència a la batalla des que té lloc en aquesta localitat ucraïnesa de la regió de Khàrkiv, amb una conquesta que ha sigut anunciada en diverses ocasions per fonts russes tot i que després ha sigut desmentida, fins i tot pel mateix president Zelenski viatjant recentment a la zona de combats. La comparació també és inevitable quan es recorda que Rússia, en les primeres hores de la invasió d’Ucraïna, va intentar també escapçar políticament el país veí. Però el comando enviat per assassinar Volodímir Zelenski va ser neutralitzat per forces ucraïneses.
Això sí. Rússia exercirà influència en la resposta que presenti el règim de Maduro a la detenció del seu líder. De fet, en les primeres hores de l’atac, es va informar que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta veneçolana, es trobava a Moscou de viatge, tot i que tal extrem va ser desmentit posteriorment. Finalment, va ser designada pel mateix Trump per pilotar el període transitori.
En el seu comunicat oficial, el Ministeri d’Exteriors rus va condemnar l’atac però alhora va fer una crida al pragmatisme i va comminar a què el Govern i l’oposició «resolguin les seves diferències mitjançant el diàleg», cosa que s’interpreta com un nou senyal de la incapacitat de Rússia de contrarestar les accions militars dels EUA i un intent de reconduir la situació mitjançant tractes amb Trump, amb qui Putin manté bones relacions. Això sí, les accions nord-americanes han avivat temors entre l’elit russa, amb un president que porta un quart de segle en el poder i on les eleccions que se celebren són sistemàticament trucades. Dmitri Medvédev, expresident rus, va verbalitzar aquesta inquietud a l’assegurar que només l’arsenal nuclear pot garantir «la protecció fiable» d’un país. Per la seva banda, l’oligarca Oleg Deripaska va expressar la seva preocupació de què el petroli veneçolà inundi el mercat, baixi els preus i redueixi els ingressos de Rússia per mantenir l’esforç bèl·lic a Ucraïna.
Subscriu-te per seguir llegint
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà