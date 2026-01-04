Carta a la militància
Sánchez condemna «amb rotunditat» la «violació de la legalitat internacional» a Veneçuela
El president del Govern reafirma que esgotarà la legislatura per «deure moral» i acusa el PP i Vox d’«ultrapassar els límits de la veritat i la democràcia»
2025, l’any del sisme al PSOE que acorrala Pedro Sánchez
Gisela Boada
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha condemnat «rotundament» la «violació de la legalitat internacional a Veneçuela» i situa el progressisme com el principal contrapès davant la internacional ultradretana que, adverteix, amenaça el món. En una carta enviada aquest diumenge a la militància del PSOE, el també secretari general del partit alerta dels riscos d’un «retrocés» impulsat per la ultradreta «amb la complicitat de la dreta tradicional».
Aquest posicionament, que arriba 24 hores després de l’anunci de la ‘captura’ de Nicolás Maduro per part dels Estats Units i d’uns bombardejos que han causat la mort de 40 persones a Veneçuela, suposa un enduriment del to respecte a l’empleat dissabte. Llavors, Sánchez va evitar el terme «condemna», una formulació que li reclamaven formacions com el seu soci de coalició, Sumar, tot i que sí que va reconèixer la vulneració del dret internacional i es va oposar a l’ofensiva de la Casa Blanca. Aquest diumenge, en canvi, la condemna s’expressa de manera explícita i des del seu paper com a secretari general del PSOE.
En la mateixa missiva, el cap de l’Executiu ha reafirmat el seu compromís de «culminar la legislatura», que s’estendrà, si ho compleix, fins al 2027. El líder socialista ha traslladada als seus afiliats que el seu «deure moral» és mantenir-se a la Moncloa, malgrat reconèixer que «hi ha dificultats» i que no només l’oposició demana que anticipi eleccions, sinó també part de l’electorat d’esquerres, a qui es refereix com «alguns progressistes que han comprat aquesta narrativa». Assenyala que ha escoltat els seus «arguments», però que no els comparteix.
A tots ells els envia el missatge que el seu «deure moral» és continuar governant. «Diuen que els temps han canviat. Que l’aritmètica parlamentària és massa complexa. Que l’esquerra només té dret a governar amb majories absolutes», explica. En la missiva es refereix al PP i Vox, principals partits de l’oposició, a qui acusa de «rebassar els límits de la veritat i la democràcia» en la seva ofensiva per intentar desbancar-lo del Govern. «Sabem que la coalició PP-Vox i els seus còmplices continuaran atacant el Govern amb tot el que tinguin, tot i que això impliqui excedir els límits de la veritat i la democràcia», escriu.
