Cop al chavisme
Sánchez rebutja l’agressió de Washington per incitar al «bel·licisme»
El cap de l’Executiu assenyala que no va reconèixer els resultats de les eleccions veneçolanes però que tampoc recolza una intervenció militar
Feijóo mostra preocupació «pels espanyols residents al país i pel conjunt dels veneçolans»
Mario Saavedra
Al cap d’una estona que el president dels EUA, Donald Trump, assegurés que controlaria Veneçuela després de capturar el seu president, Nicolás Maduro, el president espanyol, Pedro Sánchez, va voler assenyalar que Espanya «no reconeixerà» aquesta intervenció nord-americana en el país caribeny perquè «viola el dret internacional» i empeny la regió «cap a un horitzó d’incertesa i de bel·licisme».
Això no significa que el cap de l’Executiu recolzi l’ara deposat president veneçolà de facto. Sánchez va recordar que Espanya «no va reconèixer el règim» de Maduro després del suposat frau electoral que el va mantenir en el poder el 2024, però va remarcar que tampoc reconeixeria un atac militar nord-americà, va escriure en un missatge a la xarxa social X. El cap de l’Executiu espanyol va afegir que el Govern demana «a tots els actors que pensin en la població civil, que respectin la Carta de les Nacions Unides i que articulin una transició justa i dialogada».
El Govern d’Espanya havia cridat hores abans a la «desescalada i a la moderació» a Veneçuela, en un comunicat emès pel Ministeri d’Exteriors després que els Estats Units bombardegessin el país dissabte a la matinada. «Espanya fa una crida a la desescalada i a la moderació, i a actuar sempre amb respecte al dret internacional i als principis de la Carta de les Nacions Unides», va assegurar el ministeri en un comunicat, abans de mostrar-se disposat a prestar els seus bons oficis «per aconseguir una solució pacífica i negociada a l’actual crisi».
«Solució democràtica»
Espanya va recordar que el Govern no va reconèixer els resultats de les eleccions del 28 de juliol del 2024 i «sempre ha recolzat les iniciatives per arribar a una solució democràtica per a Veneçuela». També va remarcar que ha acollit desenes de milers de veneçolans que han hagut d’abandonar el seu país per motius polítics. Entre ells hi ha la persona que l’oposició considera president legítim, Edmundo González, asilat a Espanya des del setembre del 2024 després de refugiar-se a la residència de l’ambaixador espanyol a Caracas.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va declarar que segueixen amb atenció la situació a Veneçuela. «La nostra principal preocupació són els espanyols residents al país i el conjunt dels veneçolans, la màxima prioritat en tot moment. Veneçuela ha patit una fèrria dictadura i reclama un futur sense repressió i amb una transició democràtica sota el lideratge del president electe Edmundo González i María Corina Machado», va escriure a la xarxa social X.
El ministre José Manuel Albares seguia la situació a Veneçuela i es mantenia en contacte amb el gabinet de crisi d’Exteriors i amb altres homòlegs, segons fonts del Ministeri d’Exteriors. «Fins ara, Albares ha mantingut converses amb l’alta representant, Kaja Kallas, i els ministres d’Exteriors d’Itàlia i Portugal [amb Espanya, les dues colònies més grans a Veneçuela] o el Brasil [país fronterer]».
A Veneçuela hi viuen 141.689 espanyols, segons el Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE). En aquest sentit, el departament dirigit per Albares assegura que està «en permanent contacte» amb l’Ambaixada i el Consolat a Caracas i que la unitat d’emergència consular està pendent «de la situació de la colònia espanyola al país». El personal de l’Ambaixada i Consolat d’Espanya a Caracas, així com les seves famílies, «estan tots bé», segons assenyala el ministeri.
A Espanya hi viu una diàspora veneçolana bastant nombrosa, amb 377.809 residents de nacionalitat veneçolana, deixant de banda tots el que ja tenen la nacionalitat espanyola.
