Anàlisi
El segrest civil
La cosa pública es cola a la cuina i ens canvia el menú sense demanar permís. D’això en diuen modernitat, però és el robatori silenciós del nostre temps, el nostre espai i la nostra llibertat.
La improvisació està en perill d’extinció. Ara tot exigeix una planificació mil·limètrica i anticipada
Res es trenca: s’abandona. La quotidianitat s’ha tornat provisional per fomentar el consum constant
Luis Sánchez-Merlo
He rebut, d’un amic alleujat pel respir de les entranyes polítiques, una invitació a observar el petit que delata el gran: com la cosa pública es cola a la cuina i ens canvia el menú sense demanar permís.
Tot va començar amb un suplement per seient i un QR per entrar al teatre. Després van arribar les terrasses que ocupen la plaça, l’adeu a l’efectiu i les tarifes que creixen soles. D’això en diem modernitat, però és un segrest civil: el robatori silenciós del nostre temps, el nostre espai i la nostra llibertat.
Una mirada –gastronòmica, urbana, social– a aquesta "política dels costums", que modela, deforma o encareix la vida diària: tancament de comerços, peatges digitals, noves cortesies i prohibicions –mòbils, silencis, codis de manera de vestir–, normatives que converteixen en zona de vianants o encaixonen la ciutat i microconflictes de convivència, des de la música eixordadora a les terrasses fins a les guerres per l’espai públic.
I l’estètica com a arma: gestos, vestuari, posades en escena. Tot s’imita o es rebutja, però sempre s’exhibeix.
El segrest del temps lliure
La improvisació està en perill d’extinció. Activitats abans espontànies –anar al cine o visitar un museu– ara exigeixen planificació mil·limètrica, compra anticipada i observança de protocols.
Abans n’hi havia prou amb decidir anar el cine a les set; avui, sense QR, pagament previ i confirmació, no entres en un teatre que exigeix –com si dubtés de la teva paraula– ratificar dues vegades l’assistència.
L’oci s’ha tornat una reunió de feina en roba informal. Ho hem acceptat amb submissió, com si la llibertat fos perillosa i l’espontaneïtat, un vici. Potser l’última resistència és sortir sense pla... i sense bateria.
La tarifa oculta de la nova normalitat
Petits recàrrecs s’han convertit en costum: suplements i comissions per seient, per maleta, per pagar amb targeta.
Des de l’1 de gener del 2002 –quan va començar a circular l’euro– vivim encerclats per preus trampa, amb decimals d’orfebre. El que abans costava deu euros ara en costa deu més inflació, suplement per gestió, recàrrec per temporada alta i taxa mediambiental. El preu ja no és una xifra: és una conversa.
Fins i tot la propina, abans un gest lliure, s’ha industrialitzat: 10%, 15% o 20%. Les tarifes ocultes no només fan sagnen la butxaca: erosionen la confiança.
L’adeu a l’efectiu
La desaparició dels diners en metàl·lic està alterant la relació amb la despesa, la propina, la privacitat i, fins i tot, l’espontaneïtat. Els diners per anar al cine desapareixen com les cabines telefòniques: encara a la vista, però en via d’extinció.
El bitllet arrugat, amb el qual abans es pagava un cafè o un deute sense testimonis fiscals, ara és un vestigi romàntic. Cada gest és un apunt bancari. I quan falla el datàfon, cau la xarxa o s’exhaureix la bateria, s’esfondra la suposada comoditat.
Sense efectiu també s’esfuma la discreció: ja no hi ha pagaments invisibles ni regals sense registre. Tot deixa rastre, com si la intimitat hagués de passar pels burots del banc.
Obsolescència de la quotidianitat
No hi ha res que es trenqui: s’abandona. La quotidianitat ara s’ha tornat provisional per fomentar el consum constant.
Aplicacions que deixen d’actualitzar-se, peces que no es fabriquen, reparacions més cares que l’objecte mateix. El missatge és clar: compri’n un altre. El cementiri invisible d’objectes, records i hàbits creix sense dol.
Privatització de l’espai públic
Els carrers ja no són tan públics. Les places, de terrasses llogades taula a taula; les platges, d’hamaques que delimiten la llibertat; les voreres, de vetlladors que obliguen a caminar en fila índia.
L’argument és "donar vida al barri", però el carrer continua sent nostre, fins i tot sense polsera d’accés. En un país que presumeix de places, la cosa pública no s’hauria de reservar només als que consumeixen.
La nostàlgia com a estratègia de mercat
No hi ha res que vengui tant com el passat. La nostàlgia prefabricada s’ha convertit en un recurs comercial imbatible: n’hi ha prou amb invocar la cosa vintage o "de tota la vida" per justificar qualsevol producte nou, encara l’hagin acabat d’inventar.
Aquesta nostàlgia manipulada evita competir en qüestió de modernitat i activa un record amable que rares vegades es contrasta amb la realitat.
Aquest silenci ominós ens porta al segrest civil sense adonar-nos-en. La pròxima vegada que una moda, norma o tarifa es disfressi d’avenç, recordi: de vegades el més modern continua sent decidir per un mateix... i pagar amb bitllets arrugats.
Hem acceptat com a progrés allò que ens roba temps, espai i llibertat. El repte ara és decidir quins hàbits no volem acceptar com a clients captius. Potser l’última modernitat és la més antiga: escollir... i marxar.
