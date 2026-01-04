Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

Els equips de rescat continuen la recerca dels cossos de dues víctimes més

Fernando Martín erra entrenador del Valencia CF Femení B

Fernando Martín erra entrenador del Valencia CF Femení B / VALENCIA CF

ACN

Barcelona

Els equips de rescat d'Indonèsia han confirmat que han pogut recuperar el cadàver d'un dels valencians morts en un naufragi el 26 de desembre. Concretament, es tracta de Fernando Martín, exfutbolista i entrenador de l'equip femení B del València, segons ha confirmat l'oficial de l'Agència Nacional per a la Cerca i el Rescat d'Indonèsia (BASARNAS), Fathur Rahman.

"D'acord amb els resultats del procés d'identificació, podem afirmar que es tracta de Fernando Martín, de 44 anys", ha confirmat Rahman en un vídeo. Les altres tres víctimes mortals del naufragi són tres menors, fills de Martín. El dia 29 de desembre ja es va trobar una de les víctimes.

L'accident es va produir el vespre del 26 de desembre a l'estret de l'Illa de Padar, a l'est de Bali, on el vaixell turístic on viatjava la família i altres turistes va naufragar a causa del fort onatge.

Els equips d'emergències van poder rescatar set persones de l'aigua -dos turistes espanyols, un guia turístic i quatre tripulants-.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
  2. Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
  3. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  4. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  5. Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
  6. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
  7. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  8. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores

Cavalcada de Reis de Moià 2026: horari i recorregut

Cavalcada de Reis de Moià 2026: horari i recorregut

Catalunya activa avisos per nevades, fred i vent a diverses comarques el dia dels Reis

Catalunya activa avisos per nevades, fred i vent a diverses comarques el dia dels Reis

Cavalcada de Reis de la Seu d'Urgell 2026: horari i recorregut

Cavalcada de Reis de la Seu d'Urgell 2026: horari i recorregut

Millor comprar o llogar, el 2026? Tres claus del mercat immobiliari davant els alts preus i l’escàs estoc

Millor comprar o llogar, el 2026? Tres claus del mercat immobiliari davant els alts preus i l’escàs estoc

Sánchez condemna «amb rotunditat» la «violació de la legalitat internacional» a Veneçuela

Sánchez condemna «amb rotunditat» la «violació de la legalitat internacional» a Veneçuela

Ciutadans veneçolans desafien el toc de queda per fer cua a supermercats i farmàcies

Ciutadans veneçolans desafien el toc de queda per fer cua a supermercats i farmàcies

Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

Troben el cadàver de Fernando Martín, mort en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

Delcy Rodríguez, la cap a l’ombra del chavisme

Delcy Rodríguez, la cap a l’ombra del chavisme
Tracking Pixel Contents