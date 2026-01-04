Trump pren el control de Veneçuela després de capturar Maduro
Els EUA bombardegen el país sud-americà i capturen el president i la seva dona, als quals jutjarà per suposats vincles amb el narcotràfic
El republicà no dissimula l’interès que té a gestionar els recursos petrolers veneçolans
El magnat assegura que el país caribeny tindrà una transició «segura, adequada i assenyada»
Abel Gilbert
El president dels EUA, Donald Trump, ha tornat a fer volar pels aires la legalitat internacional. Després de mesos de pressió a Veneçuela amb el desplegament d’efectius i forces militars a la regió, enfonsaments de suposades «narcollanxes» amb desenes de civils morts i intervencions de vaixells petrolers, el mandatari republicà va llançar ahir una operació militar contra el país llatinoamericà que no té antecedents en aquest segle.
Caldria remuntar-se a la invasió del Panamà de 1989. Llavors, els EUA van necessitar un mes per capturar el general Manuel Noriega. La captura de Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, es va consumar en menys de dues hores i va incloure la divulgació d’una imatge que va valer mil paraules: un president emmanillat, incapaç de veure ni sentir al voltant, sense un sol atribut executiu, amb prou feines amb la vestimenta esportiva amb què el van treure d’un búnquer tan impenetrable com un formatge gruyère.
Les accions de Trump, i les paraules i arguments que va donar al llarg de la jornada en missatges a les xarxes socials, entrevistes i una roda de premsa, en qualsevol cas, constaten que sota la cuirassa de suposada lluita contra el narcotràfic que ha mogut aquesta campanya de pressió de mesos a Veneçuela ha bramat amb molta més força el motor del desig de canvi de règim i per prendre el control de la seva economia. «Dirigirem el país fins que puguem fer una transició segura, adequada i assenyada», va declarar el magnat republicà en la compareixença davant la premsa a Mar-a-Lago d’ahir, on cap de les preguntes dels periodistes a qui va donar la paraula va abordar la legalitat de les seves accions. «Dirigirem bé el país, de forma assenyada i justa, i farem molts diners. Reemborsarem a la gent de la qual s’han aprofitat», va afirmar.
Els EUA consideren Maduro cap d’un suposat càrtel dels Soles, de manera que jutjaran el president veneçolà després d’haver-lo capturat. La fiscal general Pam Bondi va posar fins i tot preu al seu cap: 50 milions de dòlars per informacions sobre el seu parador. Trump va assegurar que ningú rebrà aquests diners perquè va ser la mateixa CIA, autoritzada per fer operacions encobertes a Veneçuela, la que va poder fer un mil·limètric seguiment del «president obrer» abans d’iniciar l’operació. La cinematogràfica sortida de Maduro en un helicòpter acaba per convertir la retòrica de Trump en un fet consumat i part d’una política exterior basada en una qüestionada estructura legal per arrogar-se poders de guerra que l’eximeixen de demanar autorització al Congrés.
L’aversió de Trump envers un Maduro de dubtosa legitimitat democràtica, que ve del primer mandat, té com a revers la decisió d’indultar l’expresident hondureny Juan Orlando Hernández, que complia una condemna de 45 anys de presó per narcotràfic als Estats Units.
Rodríguez sí, Machado no
El multimilionari i membres del Gabinet com el secretari d’Estat, Marco Rubio, han constatat que hi ha altres corrents polítics i estratègics en les accions empreses a Veneçuela i contra Maduro, incloent-hi aquest suposat govern «interí» que té ressons de les accions que va fer George Bush a l’Iraq després d’enderrocar Saddam Hussein. Trump no va donar més detalls en la roda de premsa sobre què implica aquest suposat «govern» dels Estats Units a Veneçuela. «Hi ha una vice a qui va nomenar Maduro, que va jurar davant seu. Ella acaba de tenir una llarga xerrada amb Marco Rubio i ha dit: “Farem el que necessitin”», va afirmar el president, que va destacar fins i tot la seva «cortesia». El «farem el que necessitin» que Trump va atribuir a Delcy Rodríguez no ha tingut la correspondència esperada per Washington de part d’ella. «En aquest país hi ha un sol president i es diu Nicolás Maduro», va assegurar Rodríguez durant una reunió del Consell de Defensa de la Nació poc després.
«Estem a punt per defensar els recursos nacionals», va afirmar. A més a més, els veneçolans, va dir, no tornaran «a ser mai més esclaus, de cap imperi, del caràcter que sigui». I va cridar el poble «a mantenir-se en calma i a fer que aquesta fusió militar i policial es converteixi en un sol cos». La crida a la «calma» va ser un reconeixement potser de part de la substituta provisional que hi ha un fet consumat a Veneçuela. En un punt Rodríguez ho va reconèixer a l’enarborar la bandera d’una negociació que sembla impossible després del missatge de Trump relacionat en especial amb els interessos estratègics.
Si hi ha una cosa que no va negar el president dels EUA és que tant l’operació contra Maduro com el desplegament militar tenen a veure amb una intervenció en el sector en la indústria veneçolana dels hidrocarburs. «Tindrem presència [militar] a Veneçuela referent al petroli perquè hi enviarem els nostres experts [del sector], així que pot ser que en necessitem una mica, no gaire».
¿Qui governarà?
Tot i que no va parlar d’una força militar d’ocupació, va dir que no té por de tenir «soldats al terreny», cosa que els analistes consideren més que probable. «Ara ja hi som i ens hi estarem fins que pugui tenir lloc una transició adequada». Trump va assegurar a més que un «grup» nord-americà supervisaria l’Administració postmadurista, més enllà de l’eventual rol assignat a Rodríguez, que pot durar no res. El president dels EUA va afegir que formarien part d’aquest grup els que van comparèixer amb ell a Mar-a-Lago: Rubio; el secretari de Guerra, Pete Hegseth, i el general Dan Caine, cap d’Estat Major. D’aquesta manera, va descartar la possibilitat d’un Govern provisional de la recent premi Nobel de la pau, María Corina Machado, o els seus principals aliats.
La seva utilitat política, especialment a partir del 2023, quan es va erigir en la líder opositora, ja no sembla tenir el mateix valor per a Washington. «Seria molt dur per a ella ser la líder. No té el suport dins del país. És una dona molt agradable, però no té el respecte», va dir Trump. La frase va sonar a desqualificació més enllà de l’entusiasme de Machado i Edmundo González Urrutia d’encapçalar un procés de transició en el país sud-americà.
La facilitat amb què s’ha portat a terme l’operació és un altre dels interrogants que no van trobar resposta almenys ahir. O, si es vol, una resposta que admet més preguntes: ¿l’entrega ha sigut pactada i teatralment executada?; ¿les Forces Armades veneçolanes van mostrar una desconcertant incompetència davant un fet tan anunciat?; ¿és viable la resistència armada que proclamava Maduro? Alguns coneixedors de la manera com funcionava la cúpula de poder reconeixen alguna cosa més que desconcert. Hi ha una gran nebulosa que envolta tota l’operació amb el pas de les hores.
Doctrina Don-Roe
El multimilionari viu les seves hores triomfals que li van permetre llançar amenaces a tort i a dret. «Alguna cosa caldrà fer amb Mèxic, li he preguntat moltes vegades [a Claudia Sheinbaum]: ¿vols que acabem amb els càrtels?», va dir a la cadena Fox. Al president colombià, Gustavo Petro, li va recomanar que «es cuidi el cul». Rubio, mentrestant, va apuntar contra una Cuba en estat gairebé d’indefensió econòmica. El Brasil, que va condemnar amb energia la intervenció militar, ha quedat per ara fora de la ira de Trump. El que ha passat a Caracas forma part d’un interès nord-americà de redissenyar la seva presència a l’Amèrica Llatina. Un ressorgiment reforçat de la doctrina de 1823 del president James Monroe i que es va utilitzar per justificar successives intervencions militars: «El domini nord-americà de l’hemisferi occidental no es qüestionarà mai més», va dir Trump, que ha tornat rebatejant en honor seu aquella doctrina Monroe com a Don-Roe.
