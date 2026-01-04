Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UE demana una «desescalada» i «contenció» arran del bombardeig

Kallas assegura que la prioritat ara són els ciutadans europeus que es troben al país llatinoamericà

L’alta representant de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. | BENOIT DOPPAGNE / EUROPA PRESS

Beatriz Ríos

Brussel·les

La Unió Europea va demanar «contenció» i una «desescalada» després dels bombardejos dels Estats Units sobre Veneçuela i l’anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, segons el qual forces especials de seguretat havien tret del país Nicolás Maduro i la seva dona. «La UE ha declarat reiteradament que Maduro no té legitimitat i ha defensat una transició pacífica», va declarar la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, en un comunicat a les xarxes. Kallas va fer una crida a respectar el dret internacional «en qualsevol circumstància» i també va demanar «contenció».

En la mateixa línia, es va voler expressar el president del Consell Europeu, António Costa, que va reconèixer que segueix «amb preocupació» la situació a Veneçuela. Costa va cridar a una de «desescalada» i a buscar una solució «basada en el respecte del dret internacional». La UE, va manifestar el portuguès, «continuarà recolzant una solució pacífica, democràtica i inclusiva a Veneçuela». També la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va reiterar el suport del bloc al poble veneçolà.

L’alta representant per a la política exterior de la Unió Europea va confirmar que havia parlat amb el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio. Els europeus segueixen molt de prop l’evolució de la situació que es viu a Veneçuela, que ha agafat una bona part dels assessors de seguretat del bloc a Kíiv, per a una sèrie de reunions amb el Govern ucraïnès, en plenes negociacions de pau.

Escalada sense precedents

Fins ara, la Unió Europea se n’havia mantingut al marge i havia evitat mirar de pronunciar-se amb contundència sobre els atacs dels Estats Units a suposades narcollanxes procedents de Veneçuela en aigües del Carib. Els fets d’ahir, però, comporten una escalada sense precedents. La cap de la diplomàcia europea va confirmar que també està en contacte amb la delegació de la Unió Europea a Caracas. «La seguretat dels ciutadans europeus al país és la nostra principal prioritat», va recalcar l’estoniana.

