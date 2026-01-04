Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

Crisi veneçolana

El vídeo de Maduro després d’arribar detingut a Brooklyn: «Happy new year»

DIRECTE | Última hora de la crisi entre els Estats Units i Veneçuela: Maduro passa la seva primera nit a presó als EUA, que el jutjarà per narcoterrorisme

Veneçuela, en suspens: Trump ataca el país, captura Maduro i anuncia que agafarà les regnes del govern

Així ha sigut l’arribada de Maduro a la seu de la DEA a Nova York

Així ha sigut l’arribada de Maduro a la seu de la DEA a Nova York / PI STUDIO

EFE

Madrid

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha sigut conduït al Centre de Detenció Metropolitana de Brooklyn, a Nova York, emmanillat i escortat per agents de l’Agència Antidroga dels Estats Units (la DEA), segons han confirmat fonts oficials a diversos mitjans nord-americans. El compte oficial de resposta ràpida de la Casa Blanca ha publicat un vídeo en què es mostra el mandatari veneçolà recorrent un passadís sobre una alfombra de la DEA i escortat per dos agents. En el vídeo Maduro saluda diverses persones que es troba i fins i tot els diu: «Bon any».

Anteriorment, Maduro i la seva dona, Cilia Flores, han baixat de l’avió a la Base Aèria de la Guàrdia Nacional de Stewart acompanyats per més d’una dotzena d’agents per ser traslladats en helicòpter fins a la ciutat de Nova York. Els Estats Units «van capturar» el líder veneçolà dissabte, després de bombardejar alguns llocs estratègics, com Caracas.

El mandatari veneçolà està acusat per càrrecs de conspiració narco-terrorista, segons el plec de càrrecs que cita el Títol 21 Secció 960a del Codi Penal dels Estats Units. El plec recull també un càrrec de «fabricació, distribució i entrega d’una substància controlada». En concret es refereix a la possessió de cinc quilograms d’una substància amb una quantitat detectable de cocaïna.

També està acusat de conspiració per l’importació de cocaïna, possessió de metralladores i artefactes destructius i conspiració per possessió de metralladores i artefactes destructius.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
  2. Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
  3. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  4. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  5. Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
  6. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
  7. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
  8. El Dakar arrenca dissabte amb una rebaixa de més de la meitat de participants de la regió central

Delcy Rodríguez, la cap a l’ombra del chavisme

Delcy Rodríguez, la cap a l’ombra del chavisme

El vídeo de Maduro després d’arribar detingut a Brooklyn: «Happy new year»

El vídeo de Maduro després d’arribar detingut a Brooklyn: «Happy new year»

La Justícia espanyola encercla el chavisme amb cinc causes: Duro Felguera, Betancourt, el Pollo Carvajal, Koldo-Delcy Rodríguez i PDVSA

La Justícia espanyola encercla el chavisme amb cinc causes: Duro Felguera, Betancourt, el Pollo Carvajal, Koldo-Delcy Rodríguez i PDVSA

Cavalcada de Reis de Puigcerdà 2026: horari i recorregut

Cavalcada de Reis de Puigcerdà 2026: horari i recorregut

Cavalcada de Reis de Solsona 2026: horari i recorregut

Cavalcada de Reis de Solsona 2026: horari i recorregut

Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys

Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys

Aleix Serra, meteoròleg: "La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat"

Aleix Serra, meteoròleg: "La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat"

El Puig 2022

El Puig 2022
Tracking Pixel Contents