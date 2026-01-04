Crisi veneçolana
El vídeo de Maduro després d’arribar detingut a Brooklyn: «Happy new year»
DIRECTE | Última hora de la crisi entre els Estats Units i Veneçuela: Maduro passa la seva primera nit a presó als EUA, que el jutjarà per narcoterrorisme
Veneçuela, en suspens: Trump ataca el país, captura Maduro i anuncia que agafarà les regnes del govern
EFE
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha sigut conduït al Centre de Detenció Metropolitana de Brooklyn, a Nova York, emmanillat i escortat per agents de l’Agència Antidroga dels Estats Units (la DEA), segons han confirmat fonts oficials a diversos mitjans nord-americans. El compte oficial de resposta ràpida de la Casa Blanca ha publicat un vídeo en què es mostra el mandatari veneçolà recorrent un passadís sobre una alfombra de la DEA i escortat per dos agents. En el vídeo Maduro saluda diverses persones que es troba i fins i tot els diu: «Bon any».
Anteriorment, Maduro i la seva dona, Cilia Flores, han baixat de l’avió a la Base Aèria de la Guàrdia Nacional de Stewart acompanyats per més d’una dotzena d’agents per ser traslladats en helicòpter fins a la ciutat de Nova York. Els Estats Units «van capturar» el líder veneçolà dissabte, després de bombardejar alguns llocs estratègics, com Caracas.
El mandatari veneçolà està acusat per càrrecs de conspiració narco-terrorista, segons el plec de càrrecs que cita el Títol 21 Secció 960a del Codi Penal dels Estats Units. El plec recull també un càrrec de «fabricació, distribució i entrega d’una substància controlada». En concret es refereix a la possessió de cinc quilograms d’una substància amb una quantitat detectable de cocaïna.
També està acusat de conspiració per l’importació de cocaïna, possessió de metralladores i artefactes destructius i conspiració per possessió de metralladores i artefactes destructius.
