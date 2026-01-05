Un català entre les víctimes mortals de l'incendi de Cap d'Any a Suïssa
És un jove de 18 anys d'una família establerta prop de Lausana
Regió7
Una de les víctimes mortals de l'incendi que hi va haver la nit de Cap d’Any a la localitat suïssa de Crans-Montana és català, segons que ha avançat aquest dilluns al seu web el portal Exterior.cat. Es tracta de Joaquim Van Thuyne Daniel, de 18 anys, un jove d’una família catalana establerta entre Lausana i Lutry des de fa dècades.
Quatre dies després d'aquell incendi, que es va originar cap a quarts de 2 de la matinada amb unes bengales que van encendre el sostre del local Le Constellation, on tenia lloc la revetlla, s'han pogut identificar 40 víctimes mortals (i més d'un cenetnar de ferits), entre les quals hi ha la del jove català. Segons informa Exterior.cat, Van Thuyne era jugador de l’equip de futbol suís FC Lutry i en el moment de l'incendi era al local juntament amb altres companys del seu equip que també haurien mort. “El nostre club i el nostre poble estan molt afectats per aquesta tragèdia. Intentarem gestionar-la amb la màxima sensibilitat”, afirmava en declaracions al diari suís Blink el president del club, Stéphane Bise.
Joaquim Van Thuyne Daniel és fill de Montserrat Daniel, una artista catalana arrelada a Suïssa, i de John Thuyne, de nacionalitat neerlandesa, explica Exterior.cat al seu portal. L’avi de la víctima és Josep Daniel i Gubert, ex membre del Comitè Executiu de Nestlé SA, Vevey, Suïssa. Va ser delegat de vendes, director comercial, director general i president del Consell d’Administració de la multinacional, a Espanya. També va formar part del Comité Executiu de Nestlé a Vevey-Suïssa i va exercir de director general.
Actualment, Josep Daniel, de 90 anys d’edat, i resideix a Sant Cugat del Vallès. L’enterrament de Joaquim Van Thuyne Daniel tindrà lloc a Lausana (Suïssa) i és prevista, també, una celebració d’una missa funeral al Monestir de Sant Cugat.
