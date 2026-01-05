Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Escenaris possibles. Futur incert

Continuisme chavista, transició o tutela dels EUA

La vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez parla durant la presentació del projecte de llei de pressupost 2025 a l'Assemblea Nacional de Caracas el 3 de desembre de 2024. El 3 de gener de 2026, el Tribunal Suprem de Veneçuela va ordenar al vicepresident Delcy Rodríguez que es convertís en el líder provisional del país després que els Estats Units confisquessin al president Nicolas Maduro i el fessin fora del país. (Foto de JUAN BARRETO / AFP)

Mario Saavedra

Madrid

El futur de Veneçuela és incert i els Estats Units no controlen el país, malgrat el que va dir dissabte passat el president Donald Trump. Els escenaris que vindran estan tots oberts.

Hi pot haver un continuisme chavista amb presidència interina (Delcy Rodríguez o una altra figura) i negociació sota pressió nord-americana, en concret sobre prebendes per extreure petroli per part de les petroleres nord-americanes.

Pot ser que es produeixi una transició cap a l’oposició legitimada per les urnes a la figura d’Edmundo González com a president electe, que té ampli reconeixement internacional però que de moment guarda silenci.

O bé podria ser que l’Administració nord-americana estigués de fet considerant la tutela efectiva del país mentre selecciona un relleu i, sobretot, prepara un pla d’extracció de l’or negre. Fins i tot sense una ocupació clàssica, Washington pot dirigir les decisions del país per via de l’amenaça i la pressió: pot asfixiar financerament el país traient-lo del sistema bancari, com va fer amb l’Iran; imposar un embargament petroler i ofegar el règim si el desobeeix, o demanar o ordenar els seus aliats que no mantinguin relacions amb els ambaixadors o representants de Caracas.

TEMES

