Escenaris possibles. Futur incert
Continuisme chavista, transició o tutela dels EUA
Mario Saavedra
El futur de Veneçuela és incert i els Estats Units no controlen el país, malgrat el que va dir dissabte passat el president Donald Trump. Els escenaris que vindran estan tots oberts.
Hi pot haver un continuisme chavista amb presidència interina (Delcy Rodríguez o una altra figura) i negociació sota pressió nord-americana, en concret sobre prebendes per extreure petroli per part de les petroleres nord-americanes.
Pot ser que es produeixi una transició cap a l’oposició legitimada per les urnes a la figura d’Edmundo González com a president electe, que té ampli reconeixement internacional però que de moment guarda silenci.
O bé podria ser que l’Administració nord-americana estigués de fet considerant la tutela efectiva del país mentre selecciona un relleu i, sobretot, prepara un pla d’extracció de l’or negre. Fins i tot sense una ocupació clàssica, Washington pot dirigir les decisions del país per via de l’amenaça i la pressió: pot asfixiar financerament el país traient-lo del sistema bancari, com va fer amb l’Iran; imposar un embargament petroler i ofegar el règim si el desobeeix, o demanar o ordenar els seus aliats que no mantinguin relacions amb els ambaixadors o representants de Caracas.
Subscriu-te per seguir llegint
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores