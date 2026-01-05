Els vincles entre els dirigents de la dreta i la ultradreta
Feijóo i Abascal accentuen la pugna sense alliberar-se de la mútua dependència
La tensa relació entre els líders del PP i Vox, amb uns orígens i trajectòries diferents, s’ha deteriorat durant els últims mesos, marcats per desacords i acusacions encreuades
D’una interlocució fluida entre els dos s’ha passat a la incomunicació de l’últim semestre
Mariano Alonso Freire
Les vides d’Alberto Núñez Feijóo, un gallec nascut el 1961 en un poble d’Ourense, i de Santiago Abascal, un basc d’Amurrio (Àlaba) a qui van fer néixer, com explica ell mateix, a Bilbao el 1976, podrien no haver-se creuat mai. Fins i tot malgrat que durant anys van compartir militància i càrrecs en el Partit Popular (PP), la formació en què es va forjar el líder de Vox abans d’abandonar-la per fundar la seva pròpia. Fins i tot la manera d’arribar a aquesta militància va ser ben diferent.
Feijóo hi va acabar després d’anar encadenant càrrecs en l’Administració, i després d’una joventut poc polititzada i menys adscrita a la dreta, en la qual com ha dit sovint va ser un dels més de deu milions d’espanyols que van donar al PSOE de Felipe González l’històric triomf de 1982. Abascal, en canvi, portava aquestes sigles gairebé als gens, i la seva militància va ser més aviat un "allistament", com va confessar en una entrevista el 2024 a l’Abc, quan el seu pare, Santiago Abascal Escuza, un històric del PP alabès que va morir el 2017, buscava gent per omplir les llistes electorals, en una època en què figurar en les candidatures de la dreta espanyola convertia a qui fes aquest pas en objectiu de la banda terrorista ETA.
Les seves personalitats i biografies no tenen gaire en comú. Feijóo va estrenar la paternitat del seu únic fill quan ja havia fet 50 anys i Abascal té cinc fills amb dues dones diferents; al líder del PP li agrada, en la línia del seu paisà i correligionari Mariano Rajoy, recórrer a la sornegueria gallega i a una certa ambigüitat per expressar-se, i no defuig els moments de distensió amb rivals polítics, mentre que el president de Vox és més aviat aspre, sense embuts en les declaracions públiques, i presumeix de fer el cafè al Congrés només amb diputats del seu grup o, a tot estirar, amb alguns del PP.
Feijóo va madurar en l’Administració, gallega i central, amb càrrecs com a director de l’extint Insalud o de Correus, abans de fer eclosió com el president de la Xunta de Galícia més longeu després de Manuel Fraga; Abascal amb prou feines ha ocupat càrrecs institucionals, però s’ha implicat de valent en les accions d’agitació de carrer, en els mitjans i en les xarxes socials, les nanses a què es va agafar durant un lustre de dura travessia de Vox com a formació extraparlamentària.
Els seus camins es van trobar fa gairebé quatre anys, quan Feijóo va succeir el 2022 Pablo Casado al capdavant del PP. El 2025 ha sigut l’any, dels tres de Feijóo a Génova, en què les seves relacions polítiques, i personals, s’han esquerdat més.
Tant l’un com l’altre han intensificat la pugna, però sense poder alliberar-se d’una mútua dependència. De trobades rialleres als passadissos del Congrés i una interlocució fluida s’ha passat a una incomunicació, la de l’últim semestre de l’any, interrompuda únicament per causes de força major, com va ser l’acord per investir Juan Francisco Pérez Llorca nou president de la Comunitat Valenciana en substitució de Carlos Mazón. En la seva última roda de premsa del 2025, a Abascal li van preguntar si havien parlat recentment i va al·ludir irònicament a "les qüestions del cor".
Ara tenen al davant l’acord a què d’una manera o altra s’ha d’arribar a Extremadura perquè María Guardiola revalidi el càrrec com a presidenta de la Junta, o la comunitat es veurà abocada a una repetició electoral. I també hi ha les eleccions a l’Aragó, comunitat on l’enverinament entre Abascal i Azcón no és menor; les de Castella i Lleó, la primera regió on tots dos van formar un Govern de coalició, abans fins i tot ja de l’arribada de Feijóo, i les d’Andalusia, on el 2018 Vox va sortir de la marginalitat com a partit i va permetre el primer Govern de coalició del popular Juan Manuel Moreno, aleshores en coalició amb Ciutadans.
En l’enverinament de les relacions hi ha hagut raons polítiques de pes i d’altres de més conjunturals, però que han curtcircuitat la seva entesa. Tot plegat pel brusc gir imprès per Feijóo en la política migratòria del PP, en línia amb diversos partits del seu espectre a la Unió Europea (UE), que entra en competència directa amb el que fins ara era una marca distintiva i exclusiva de Vox, ja que només l’extrema dreta gosava defensar deportacions d’immigrants que delinquissin o reincidissin, reduir les ajudes socials als que venen de fora o restringir severament figures d’acollida com l’asil, una cosa que fa ara Feijóo.
‘Pinça’ amb el PSOE
També hi ha les acusacions encreuades de complicitat o fins i tot la pinça amb el PSOE. Abascal repeteix que el PP "pacta" amb els socialistes a Brussel·les i a Ceuta. Fa mesos que els populars recorren a una mena de suposada entesa entre el principal assessor àulic d’Abascal, Kiko Méndez-Monasterio, i el ministre de Justícia i Presidència, el socialista Félix Bolaños. Al juny, en l’última trobada cara a cara entre Feijóo i Abascal, al despatx del líder del PP al Palau de les Corts, Abascal l’hi va retreure i el va desafiar: "Ensenya’m les proves i destituiré el Kiko demà mateix".
Les relacions entre l’un i l’altre, a més, s’han enterbolit molt per l’indissimulat suport del PP a Atenea, el think tank de l’exportaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, enfrontat a Abascal i aliat amb Javier Ortega Smith, un altre vell col·laborador i antic amic íntim amb qui el líder de Vox ha partit peres. Fins i tot Vox ha obert una via de confrontació amb la fins ara considerada presidenta autonòmica més pròxima als seus plantejaments, Isabel Díaz Ayuso.
Feijóo va tancar l’últim congrés del PP apostant per un govern en solitari, cosa que va repetir el 29 de desembre a l’hora de presentar el balanç de l’any. Ara bé, cal dir que en les autonomies ja no hi ha ningú que tanqui del tot la porta a tornar a deixar seure l’extrema dreta en els seus governs.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores