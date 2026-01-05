Feijóo es desmarca de Trump: excloure Corina Machado és "perpetuar" Maduro
El líder del PP creu que Delcy no pot dirigir el país per ser "còmplice" del seu passat "fosc"
«Les dictadures no es tomben a mitges», diu el president popular en una missiva feta pública ahir
Gisela Boada
L’entusiasme del PP per la decisió de Donald Trump de "capturar" Nicolás Maduro es va refredar quan el mandatari de la Casa Blanca va apostar per una transició al país liderada per l’actual vicepresidenta Delcy Rodríguez. Les primeres veus populars van criticar immediatament que no fos María Corina Machado l’elegida, la figura que el partit esperava que encapçalés la nova etapa de Veneçuela. El descontentament va anar en augment i ahir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va publicar una carta per fixar la posició del seu partit i aclarir que la líder opositora i guanyadora de l’últim premi Nobel de la Pau ha de ser la figura que guiï el futur del país.
En el seu escrit adverteix que tant Corina Machado com Edmundo González, a qui defineix com el "president legítim", són els que compten amb la legitimitat necessària per obrir una "via democràtica" a Veneçuela, responent a l’argument de la "falta de legitimitat" que va esgrimir Trump per no situar la líder opositora al capdavant. Deixar-los fora, insisteix el popular, suposaria "perpetuar l’abús i l’arbitrarietat" del règim de Maduro. "Les dictadures no s’enderroquen a mitges", avisa Feijóo a la seva carta.
El dirigent popular es dirigeix directament a Trump, tot i que no li fa cap referència explícita. "Presentar com a solució o figura de transició qui està sancionada per la UE i pels mateixos EUA per violacions massives de drets humans no seria més que una operació de continuïtat del règim; un règim que el poble veneçolà ja ha rebutjat de manera inequívoca a les urnes", segueix Feijóo en la seva missiva. Per això insisteix en l’error que creu que és que Delcy lideri aquesta etapa. "No pot dirigir qui ha sigut la mà dreta de Maduro durant els últims anys [...], és còmplice i protagonista de la dictadura i del passat més fosc de Veneçuela", afegeix.
Missatge a Sánchez
El líder de l’oposició deixa clar que la "intervenció dels EUA" és un fet "històric", però remarca que això no l’eximeix d’adoptar un posicionament "realista, responsable i valent" sobre el futur de Veneçuela.
Feijóo envia un missatge directe a Pedro Sánchez a l’advertir que "no poden apel·lar [al dret internacional] els que han tolerat, si no habilitat i ajudat, el règim criminal de Maduro". En aquest context, dedica diverses línies a carregar contra el Govern, que acusa d’haver col·laborat amb la dictadura chavista al renunciar a "les seves cartes diplomàtiques" i al seu "lideratge moral per enfrontar-se a la tirania de Maduro", en al·lusió a l’oferta d’Espanya per mediar entre Trump i el dirigent veneçolà. Però Feijóo va una mica més enllà i afirma que les "amistats perilloses de part de l’esquerra espanyola" amb el règim de Maduro han compromès "els interessos espanyols a Veneçuela", en un dard a José Luis Rodríguez Zapatero, mediador internacional entre els dos països.
