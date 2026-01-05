La fórmula del desenvolupament
"La Xina és ara l’única gran potència amb una imatge positiva, a diferència dels EUA i Rússia", conclou un estudi internacional que atribueix la pèrdua d’influència nord-americana a la tornada trumpista a la Casa Blanca i a la retallada del programa d’ajudes USAID.
Adrián Foncillas
Joseph Nye, acadèmic i pare de l’expressió del soft power o poder tou, va advertir recentment que la Xina estava ocupant el buit de poder deixat pels Estats Units. Per soft power va entendre la capacitat d’un país d’influir en la resta a través de l’atracció en contrast amb la coerció militar o poder dur. L’estratègia del galanteig difereix: Washington ven valors i ideals mentre que Pequín proposa pragmatisme i progrés. Però aquests estan ben acreditats i aquells, en temps de Donald Trump, trontollen amb murs aranzelaris, polítiques migratòries xenòfobes o passotisme mediambiental, per fer la llista curta.
La conseqüència és un canvi de percepció. Un estudi de Nira Data, especialista en l’opinió pública global, deia aquest any passat en 76 de 96 països, gairebé un 80%, la imatge de la Xina és més favorable que la dels EUA. En les excepcions abunden països amb llaços militars amb Washington com Israel, Corea del Sud, el Japó, Polònia, les Filipines i Ucraïna. L’estudi acredita la debacle després de la tornada de Trump a la Casa Blanca. "La Xina és ara l’única gran potència amb una imatge positiva a diferència dels EUA i Rússia", concloïa.
La Xina ha trobat en la minvant influència d’Occident i en la puixant del Sud Global una oportunitat per redefinir la governança global. Té la fórmula del desenvolupament i està encantada de compartir-la amb comerç i infraestructures. Xi Jinping, president d’un país nominalment comunista, ha rebut grans ovacions de líders globals i ricassos en el Fòrum de Davos amb les seves reivindicacions del lliure mercat, la globalització, les fronteres obertes i la resta de l’arsenal lèxic amb què els EUA han regit el món després de la Segona Guerra Mundial.
El superàvit comercial xinès va superar l’any passat per primera vegada el bilió de dòlars. Aquesta cota psicològica suggereix que les seves elogiables intencions no sempre s’ajusten als seus fets: Brussel·les i Washington encadenen laments per les barreres al mercat xinès. Però també reivindica l’èxit de les polítiques industrials que amb prou feines en unes dècades han convertit un país agrari en la segona potència econòmica mundial i imminent primera.
No són les manufactures barates sinó l’alta tecnologia, com semiconductors i cotxes elèctrics, la que empeny el carro de les exportacions. Continuen pujant aquest any malgrat l’ensorrament de les dirigides als EUA, el seu principal soci comercial, per l’efecte dels aranzels. Aquesta caiguda l’han absorbit mercats com Llatinoamèrica, Àfrica o el Sud-est asiàtic, que disfruten de tecnologia a preus mòdics.
A aquest desembarcament hi ha contribuït Trump sense descans. La Nova Ruta de la Seda era un conjunt de vaporosos projectes i intencions fins que el milionari novaiorquès va trepitjar per primera vegada la Casa Blanca amb la seva estratègia d’"Amèrica, primer". En aquella iniciativa es va bolcar Pequín per liderar el comerç global i atraure les simpaties d’un món espantat per l’adveniment proteccionista. La dinàmica continua vigent: Trump veu els tractats comercials com a trituradores de llocs de treball nord-americans mentre que Xi defensa les portes obertes; els EUA aprimen els seus compromisos en organitzacions internacionals mentre que la Xina accentua una arquitectura alternativa amb els BRICS o l’Organització de Cooperació de Shanghai.
Energia neta
També en el medi ambient, un altre assumpte que tradicionalment està liderat per Washington, el contrast és francament sagnant. Els EUA s’han retirat dels Acords de París, van faltar aquest any a la conferència anual del canvi climàtic de l’ONU i han cancel·lat els incentius fiscals a les energies renovables. La Xina ja ha arribat a la producció d’energia neta promesa de cara al 2030, aconseguirà el pic d’emissions aquell mateix any i la neutralitat de carboni el 2060. És una piconadora al sector de les renovables. Produeix el 60% de les turbines eòliques i el 80% dels panells solars globals. El 74% de tots els projectes planejats al món en les dues energies són xinesos mentre que els EUA compten amb el 5,9%.
La Xina sempre va naufragar en el poder tou, percebuda sense més ni més com una atroç dictadura que atropella drets humans. Tiktok, Shein, els Labubus i ciutats futuristes com Shenzhen o Chongqing l’han convertit sobtadament en cool, trendy i fashion. Res deuen aquests èxits a la inepta i florida propaganda xinesa.
