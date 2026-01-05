Cop al chavisme
L’operació militar obre noves esquerdes en el moviment MAGA
Trump, en el passat crític amb la intervenció exterior, centra el seu mandat en la política internacional i augmenta el malestar entre les seves bases
María Mondéjar
"Una nova visió governarà... serà només Amèrica primer, Amèrica primer", deia el president dels Estats Units, Donald Trump, en el discurs inaugural del seu primer mandat, el 20 de gener del 2017. També després del seu retorn a la Casa Blanca el 2025, el republicà publicava les Prioritats d’Amèrica Primer, un document en el qual presentava el full de ruta de la seva Administració. Cap d’aquestes tenia a veure amb política exterior. El principi de prioritzar les qüestions internes, entre les quals hi ha l’economia, la seguretat i els valors tradicionals, sembla haver quedat en segon pla, i polítics republicans, personatges influents i seguidors de l’esfera MAGA (sigles de Make America Great Again, ‘fer Amèrica gran de nou’, el seu eslògan de campanya) han criticat l’operació de Trump contra Veneçuela.
Les declaracions de Trump durant la roda de premsa de dissabte passat, en les quals anunciava que els EUA prendrien el control de Veneçuela durant un procés de transició i assegurava que no descarta un desplegament de tropes sobre el terreny, van avivar les crítiques i el qüestionament al president. Durant mesos, Trump ha estat centrat en negociacions per posar fi, o almenys intentar-ho, a conflictes arreu del món. Tanmateix, les preocupacions als EUA són d’altres. El 28% dels nord-americans creuen que el problema més important del país és l’economia i la inflació, mentre que el 26% creu que és el Govern, i el 19%, la immigració, segons l’última enquesta de Gallup.
En aquesta línia, la representant republicana per Geòrgia al Congrés, Marjorie Taylor Greene, figura clau en el moviment MAGA i que avui renunciarà al seu càrrec després d’un desacord amb Trump per la gestió del cas Epstein, es va mostrar taxativament en contra de la intervenció contra el país sud-americà. "El canvi de règim, el finançament de guerres a l’estranger i la constant desviació dels diners dels contribuents nord-americans cap a causes estrangeres, tant nacionals com internacionals, i cap a governs estrangers, mentre els nord-americans s’enfronten constantment a l’augment del cost de la vida, la vivenda i l’atenció mèdica, i s’assabenten d’estafes i fraus relacionats amb els seus impostos, és el que enfurisma la majoria dels nord-americans", va assenyalar a X. "Això és el que molts en MAGA van pensar que van votar per posar fi. ¡Que equivocats estàvem!", assegura, abans d’afegir que si l’argument per atacar Veneçuela era per "salvar vides" per les drogues, "¿per què l’Administració Trump no ha pres accions contra els càrtels mexicans?".
Baixa el suport a Trump
El comentarista ulltraconservador Tucker Carlson, que recentment ha caigut en desgràcia en l’entorn de Trump, també ha criticat la captura de Maduro. Carlson considera el líder veneçolà un referent en la defensa dels valors tradicionals i s’ha preguntat per què Washington es mostra tan hostil cap a ell. "Maduro, tot i els seus molts defectes, té probablement el país més conservador socialment de l’hemisferi. Veneçuela ha prohibit la pornografia, l’avortament, el matrimoni homosexual, els canvis de sexe i la usura, va destacar en el seu pòdcast The Tucker Carlson Show.
Per la seva banda, Laura Loomer, activista d’extrema dreta i aliada de Trump, ha tornat a alinear-se amb el president, però al novembre assegurava que els nord-americans serien els que pagarien el preu d’una intervenció. "Potser aviat veurem una invasió a Veneçuela perquè l’opositora María Corina Machado pugui assumir el poder en un país que mai podrà governar sense l’ajuda dels Estats Units", pronosticava. "Fracassarà. La Xina té massa actius a Veneçuela", assegurava llavors.
