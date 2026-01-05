Detenció del líder veneçolà
Maduro comença a Nova York un llarg periple judicial
Aquest dilluns està prevista la primera compareixença judicial del matrimoni Maduro, en el qual es llegiran els càrrecs i es preguntarà als acusats com es declaren
Idoya Noain
El futur de Nicolás Maduro i de la seva dona, Cilia Flores, començarà a dilucidar-se aquest dilluns en un Tribunal Federal de Districte de Nova York. Allà, en una de les sales del Palau de Justícia Daniel Patrick Moynihan, un edifici de granit, marbre i roure de 27 plantes que s’alça en el que es coneix com el centre cívic al baix Manhattan, està prevista per a les 12 del migdia (les 18.00 hores a Espanya) la primera compareixença judicial del matrimoni, que el Govern de Donald Trump va capturar dissabte a Caracas en una operació militar i va traslladar als EUA, on ha imputat a tots dos, així com al seu fill ‘Nicolasito’ i tres persones més, amb càrrecs que inclouen conspiració de narcoterrorisme i per importar cocaïna.
En aquest mateix edifici pel qual han passat terroristes i figures de la màfia, Maduro, que està des de dissabte a l’infame Centre de Detenció Metropolità de Brooklyn, apareixerà davant del jutge assignat inicialment al cas, Alvin Hellerstein.
Es tracta d’un veterà de 92 anys que va ser nomenat per a la judicatura federal per Bill Clinton fa gairebé tres dècades, concretament el 1998, i que en la seva llarga carrera ha portat tota mena de casos, des de judicis de famílies de víctimes dels atemptats de l’11-S o de treballadors de la zona zero fins a processos vinculats a Harvey Weinstein i el #MeToo, o fins i tot també a Veneçuela, arribant a supervisar el cas contra Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, cap d’intel·ligència del chavisme.
Tràmits
A l’hora d’escriure aquestes línies es desconeixia si Maduro i Flores s’havien assegurat ja representació legal o si se’ls havia assignat advocats d’ofici per a aquesta primera compareixença, que és fonamentalment una de tràmit i formalitats.
Hellerstein els llegirà els càrrecs, davant dels quals els preguntarà com es declaren. Una vegada que, tret de sorpresa majúscula, es declarin no culpables, es posarà en marxa un procés que inclou la designació del magistrat que definitivament s’encarregarà del cas, l’establiment de terminis per a les vistes, l’estipulació de les proves i altres qüestions per al procés, incloent assumptes de jurisdicció.
No s’anticipa que Hellerstein prengui cap decisió que no passi per la presó preventiva sense fiança per a Maduro, la primera aparició davant la justícia nord-americana del qual serà el tret de sortida per a un periple judicial que pot garantir-se llarg i complex i que desencadena un interès ciutadà i legal no només als EUA i a Veneçuela sinó a escala global.
Tot i que Trump dissabte, en la seva declaració a Mar-a-Lago, va suggerir que el cas podria arribar a Florida, és probable que es quedi a Nova York, on ha estat l’oficina de la fiscalia que actualment dirigeix Jay Clayton, part del Departament de Justícia encapçalat per la fiscal general Pam Bondi, la que ha construït la imputació contra Maduro amb càrrecs basats en investigacions de la DEA, l’agència antidroga dels EUA.
La nova imputació
Va ser també la fiscalia novaiorquesa la que va imputar Maduro el març del 2020, durant la primera presidència de Trump, un cas que llavors va liderar com a fiscal Emil Bove, després advocat personal penal de Trump i ara elevat pel republicà a la judicatura federal.
Ara han canviat algunes coses. Fa sis anys i ara estan imputats Maduro i Diosdado Cabello, ministre d’interior, però són els únics que apareixen en els dos plecs. Quatre dels acusats en la primera imputació han desaparegut de l’actual, on si entren Flores, ‘Nicolasito’, l’exministre de l’interior Ramón Rodríguez Chacín i Hector Guerrero Flores.
La inclusió d’aquest últim, un líder vinculat a la banda Tren de Aragua, que ja va ser imputat pels EUA en un cas a part el mes passat, remarca una altra de les idees que intenta potenciar l’Administració Trump en aquest últim cas contra Maduro. No només miren d’acusar-lo de dirigir el càrtel dels Soles, sinó també d’estar vinculat a Tren d’Aragua, designada pels EUA com a organització terrorista.
L’acusació també assenyala Maduro acusant-lo que «va permetre que la corrupció alimentada per la cocaïna florís per al seu propi benefici, el de membres del seu règim i el de membres de la seva família». El plec de càrrecs també diu que «ara s’asseu a dalt de tot d’un Govern corrupte i il·legítim que durant dècades ha utilitzat el poder del Govern per protegir i promoure activitat il·legal, incloent tràfic de drogues. Aquest tràfic ha enriquit i atrinxerat l’elit política i militar de Veneçuela.
L’antecedent de Noriega
Es pot esperar que la defensa de Maduro al·legui que el seu arrest en una operació militar nord-americana a Veneçuela ha violat el dret internacional i que apel·li a la seva immunitat sobirana, però el govern es recolza en idees com que és «el regidor de facto però il·legítim» de Veneçuela (llenguatge que apareix en la imputació).
Hi ha, a més, antecedents que no haurien de donar-li grans esperances, ja que una vegada que un líder internacional està en custòdia dels EUA per una imputació en contra seu els casos solen avançar, malgrat les circumstàncies de l’arrest, i els tribunals han donat habitualment autoritat a l’Executiu per fer moltes determinacions en qüestions d’accions militars de política exterior.
És el que va passar, per exemple, el 1989 amb la invasió de Panamà, quan es va forçar l’entrega de Manuel Antonio Noriega, que va ser jutjat i condemnat a 40 anys de presó.
