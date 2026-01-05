Festes
Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal
Els espanyols gastaran una mitjana de 796 euros durant la campanya nadalenca
Patricia López Avilés
Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal
Els espanyols gastaran una mitjana de 796 euros durant la campanya nadalenca
El Nadal està a tocar i, amb ell, arriben setmanes marcades pels llums decorant els carrers, les retrobades i una llarga llista de compromisos socials.
Regals, amic invisible i dinars amb familiars, amics i companys de feina es repeteixen cada any al calendari, convertint aquestes dates en una de les èpoques de més despesa per a les llars.
Segons les previsions de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), enguany els espanyols gastaran de mitjana 796 euros durant la campanya nadalenca, una xifra que reflecteix com el consum es dispara en aquestes setmanes, en què els regals juguen un paper protagonista, ja que gairebé la meitat del pressupost nadalenc es destinarà a presents.
Es gasta més del planejat
Donar i rebre regals forma part essencial d'aquestes festes, i això es nota a la butxaca. Només en compres per regalar, els enquestats per l'OCU preveuen gastar una mitjana de 370 euros, amb una despesa lleugerament més gran a Reis (192 euros) que a Nadal (178 euros). Un esforç econòmic que, en molts casos, acaba superant les previsions inicials.
I és que el 52% dels consumidors reconeix gastar més del que havia planejat, cosa que porta molts a replantejar-se els seus hàbits de consum.
En aquest context, els regals de segona mà guanyen terreny entre els catalans com una alternativa més sostenible, econòmica i cada vegada més popular a Nadal, evitant així disparar el pressupost inicial.
La segona mà, una alternativa sostenible
Segons un estudi recent de Wallapop, la plataforma de compravenda d'articles de segona mà, més de la meitat dels catalans (57%) ja contemplen la segona mà com una opció per als seus regals nadalencs.
A més de ser una alternativa sostenible, apostar per articles reutilitzats permet estalviar: segons el mateix informe, durant la campanya nadalenca els catalans podrien recuperar més de 130 euros comprant i venent productes.
Els regals més demandats
Entre les categories més demandades per regalar en aquestes dates destaquen els llibres (49%), pel seu valor cultural i emocional; els articles de decoració (33%), ideals per donar un toc personal a la llar; i la tecnologia (31%), que continua sent un clàssic a les llistes nadalenques.
Aquesta tendència reflecteix un canvi en la manera d'entendre el consum nadalenc: optar per la segona mà permet descobrir peces que no es poden adquirir d'una altra manera: des d'articles descatalogats fins a objectes amb història; aquests combinen creativitat, sostenibilitat i accessibilitat.
El valor dels regals
Entre les categories més consultades a Wallapop durant aquesta temporada es troben tecnologia, llar i motor, en línia amb el que més es va vendre a Catalunya l'any passat, com bicicletes, armaris i escriptoris.
Optar per regals de segona mà no només ajuda a ajustar el pressupost nadalenc, sinó que també té un impacte positiu en el medi ambient. Reutilitzar productes redueix el malbaratament innecessari i contribueix a un model de consum més responsable.
Així doncs, regalar de forma sostenible es converteix en una manera de celebrar les festes cuidant del planeta, sense renunciar a l'originalitat ni al valor dels regals.
