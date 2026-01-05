Els EUA capturen Maduro
'Nicolasito' Maduro, un capitost del 'tren d’Aragua' i un exministre, els altres líders del càrtel dels Soles que persegueix Trump
La fiscal general del govern dels EUA, Pam Bondi, ha difós l’acusació formal contra els integrants del grup criminal, que identifica el fill del president veneçolà com «un polític corrupte»
Tono Calleja Flórez
L’escrit d’acusació difós per Pam Bondi, la fiscal general del govern de Donald Trump, no només atribueix al president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i al ministre de l’Interior, Justícia i Pau, Diosdado Cabello, ser els capitostos del càrtel dels Soles, sinó que sosté que aquestes activitats de narcotràfic també van enriquir les seves famílies; el líder del grup criminal del «Tren de Aragua», Héctor Rusthenford Guerrero, conegut amb l’àlies de ‘Niño Guerrero’; i l’exministre veneçolà Ramón Rodríguez Chacín.
Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que és el nom del fill del president del país sud-americà, és diputat del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV) a l’Assemblea Nacional de Caracas. L’acusació dels Estats Units el defineix com "un polític corrupte"que va entrar a l’Administració veneçolana de la mà del seu pare, que va crear per a ell el càrrec de "cap del Cos d’Inspectors Especials de la Presidència de la República".
I en aquest entorn de corrupció, prossegueix l’acusació dels EUA, «els acusats es van associar amb narcotraficants i grups narcoterroristes, els que enviaven cocaïna processada des de Veneçuela als Estats Units a través de punts de transbord al Carib i Amèrica Central, com Hondures, Guatemala i Mèxic», especifica el document. Aquesta acusació és idèntica a la declaració realitzada per l’excap de la Direcció d’Intel·ligència Militar (DIM) veneçolana, el general Hugo Armando Carvajal, conegut com ‘el Pollo Carvajal’, cosa que revela la importància d’aquesta confessió.
Pistes clandestines
Amb aquesta operativa, prossegueix l’informe, «per al 2020, aproximadament, el Departament d’Estat va estimar que entre 200 i 250 tones de cocaïna es traficaven anualment a través de Veneçuela», valent-se de «llanxes ràpides, barcos pesquers i portacontenidors. Els enviaments aeris sovint es realitzaven des de pistes d’aterratge clandestines, generalment de terra o herba, i també des d’aeroports comercials sota el control de funcionaris governamentals i militars corruptes».
En el cas de «Nicolasito», la Fiscalia dels EUA explica que el 2014 i el 2015 acudia fins a dues vegades al mes a Isla Margarita en un avió propietat de Petróleos de Venezuela (PDVSA). I segons un testimoni presencial, l’aeronau, que podia viatjar fins als EUA, escauria de «grans paquets embolicats en cinta adhesiva», que contenien «drogues». També li atribueixen un suposat enviament d’estupefaents a Miami.
I entre octubre i novembre de 2015, «Efraín Campo Flores i Franqui Francisco Flores de Freitas —dos familiars de Maduro i de la seva dona— van acordar, durant reunions gravades amb fonts confidencials de la DEA [Departament Antidroga dels EUA], enviar carregaments de centenars de quilos de cocaïna des del “hangar presidencial” de Maduro a l’aeroport de Maiquetía», a Caracas, completa l’acusació, que sosté que aquest narcotràfic «va concentrar el poder i la riquesa a mans de la família de Maduro», però que també hauria beneficiat «l’elit política i militar veneçolana».
«En guerra con EUA»
I en aquestes reunions gravades, els familiars de Maduro i la seva dona "van explicar que estaven en 'guerra' amb els Estats Units, van descriure el càrtel dels Soles i van parlar de la connexió amb les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC). També van indicar que buscaven «reprendre 20 milions de dòlars provinents del narcotràfic per recolzar la campanya de Flores [la dona de Maduro] en les eleccions de finals del 2015 per a l’Assemblea Nacional de Veneçuela».
I el suposat encarregat de contactar amb les guerrilles colombianes de les FARC i de l’Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN) era, continua l’acusació dels EUA, l’exministre Rodríguez Chacín, que fins i tot hauria realitzat «múltiples viatges des de l’estat de Barinas a Caracas amb un líder clau de les FARC per reunir-se amb Maduro», concretament al Palau presidencial de Miraflores i al «Fuerte Tiuna, el principal complex militar de Caracas i seu del Ministeri de Defensa de Veneçuela». Aquest aquarterament va ser un dels objectius de l’Exèrcit dels Estats Units.
Les FARC, «des de la seva fundació el 1964, s’han convertit en un dels productors de cocaïna més grans del món. Han generat importants ingressos a través del tràfic de cocaïna, que han utilitzat per finançar les seves operacions, incloent-hi, per exemple, la compra d’armes a gran escala i els atemptats terroristes», destaca l’acusació difosa per la fiscal general de Trump, que considera les antigues guerrilles responsables de «segrestos i assassinats» de ciutadans nord-americans.
