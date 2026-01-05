Un post de la dona d’un assessor de Trump apunta a Groenlàndia
Katie Miller causa una altra fricció diplomàtica amb Dinamarca per l’expansionisme del magnat
María Mondéjar
Les ambicions de Donald Trump a l’exterior van més enllà de Veneçuela. Després de la maniobra que es va portar a terme a Caracas i l’anunci que els EUA assumirien el control del país durant un període indefinit de transició, el magnat nord-americà va deixar oberta la possibilitat de més intervencions a Mèxic, Cuba i Colòmbia.
I l’ombra de futurs afanys expansionistes arriba a Groenlàndia, un objectiu primordial en què Trump va tornar a insistir ahir en roda de premsa –"Necessitem Groenlàndia, absolutament. La necessitem per a la nostra defensa", va indicar–, que té al radar des del seu primer mandat i que va tornar a aparèixer després d’un apunt de la dona de l’ultranacionalista assessor de la Casa Blanca, Stephen Miller. Katie Miller, exassessora i portaveu del ja dissolt Departament d’Eficiència Governamental (DOGE) i dona del subcap de gabinet de la Casa Blanca per a política i seguretat nacional, un dels assessors més visibles i influents de Trump, va compartir dissabte per mitjà del seu compte a X una imatge del mapa de Groenlàndia cobert per una bandera nord-americana. La publicació, que va superar 15 milions de visualitzacions, acompanya la imatge amb la paraula aviat.
El missatge de Miller va provocar una fricció diplomàtica amb Dinamarca, al regne de la qual pertany l’illa més gran del món. Així, l’ambaixador danès als EUA, Jesper Moller Sorensen, va emetre un "amable recordatori" per als nord-americans. "Som aliats pròxims i hem de continuar treballant plegats com a tals. La seguretat dels Estats Units és també la seguretat de Groenlàndia i Dinamarca", va indicar. A més, el diplomàtic va afegir que espera "el ple respecte de la integritat territorial del Regne de Dinamarca".
Subscriu-te per seguir llegint
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores