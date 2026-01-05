Putin va plantejar a Trump no recolzar Maduro si EUA desdenyava Ucraïna
Una exassessora de seguretat nacional va afirmar que els russos oferien un "estrany intercanvi" proposant una divisió del món
Marc Marginedas
Va ser una d’aquestes primeres ofertes extravagants plantejades pel Kremlin que van sorgir amb l’arribada a la Casa Blanca d’un president descrit com a "transaccional" i com a "no convencional". Fiona Hill, assessora de seguretat nacional en el primer mandat de Donald Trump, va declarar en el seu testimoni de novembre del 2019 durant la investigació del procés d’impeachment contra el magnat novaiorquès que representants russos van plantejar ja llavors a Washington un "estrany" intercanvi: deixar de recolzar el règim de Nicolás Maduro a canvi d’un cessament del suport nord-americà a Ucraïna. Més enllà del que ha pogut passar de manera privada en els dies previs a l’operació nord-americana a Veneçuela entre l’Administració de Trump i representants de l’Estat rus, el plantejament té perilloses implicacions per a la seguretat d’Europa i fins i tot d’Àsia, ja que reforça la percepció que els dos presidents comparteixen la idea d’un món dividit en zones d’influència.
Poc se sap dels tractes que han tingut en els últims mesos entre representants nord-americans i russos sobre la crisi d’Ucraïna i del futur de Nicolás Maduro, més enllà de la constatació que hi havia alguna forma de diàleg, segons es dedueix del comunicat emès pel Ministeri d’Exteriors rus condemnant l’acció militar nord-americana. "Creiem que tots els socis que puguin tenir greuges entre si han de buscar solucions mitjançant el diàleg", diu el text.
Falta de recursos
Amb tot, la majoria d’analistes descarten que hagi tingut lloc aquest intercanvi, i atribueixen la inacció de Rússia a la falta de recursos per defensar Maduro, a la incapacitat de defensar un aliat a 10.000 quilòmetres de distància mentre lliura la guerra a Ucraïna. "Maduro va valorar malament la situació, se li va oferir anar a Rússia, a Turquia... és cert que l’escenari és molt diferent del del 2019, quan Rússia en efecte va materialitzar un gran suport a Maduro (durant les massives protestes d’aquell any); el 2019 no hi havia [la guerra de] Ucraïna en les mateixes dimensions que ara i els EUA tampoc havien congregat un dispositiu militar tan enorme a les costes de Veneçuela que Rússia no va poder proporcionar un suport efectiu al seu aliat", va assegurar Vladimir Rouvinski, director del laboratori de Política i Relacions Internacionals a la Universitat d’Icesi, a Colòmbia, al canal independent rus TV Dozhd.
Subscriu-te per seguir llegint
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores