Cop al chavisme
Repsol, Telefónica, Mapfre i el BBVA, pendents de les seves inversions
Unes 60 companyies espanyoles, moltes de maquinària pesant i de sectors de la mineria, enginyeria i petroli, tenen interessos a Veneçuela
María Jesús Ibáñez
Les relacions que històricament han mantingut Espanya i Veneçuela sempre han sigut un al·licient perquè moltes companyies grans de l’Ibex 35, com Repsol, Telefónica, BBVA, Acciona i Mapfre, apostessin per tenir presència al país caribeny, en què en l’actualitat operen al voltant de 60 firmes amb seu a la península Ibèrica, moltes especialitzades en maquinària pesant, en enginyeria i construcció i en els sectors de la mineria i el petroli. I tot i que les inversions de les empreses espanyoles en aquest país han anat a menys els últims anys, en els primers mesos del 2025 sí que es va registrar un repunt, amb un increment de 90 milions d’euros fins al setembre, segons les dades de la Secretaria d’Estat de Comerç.
També tenen presència a Veneçuela cadenes hoteleres com Meliá i Hesperia, aerolínies com Iberia i Air Europa i editorials (Planeta) i farmacèutiques (Laboratorios Calier i Farmavic, totes dues especialitzades en productes veterinaris). De moment, i a l’espera de veure com va evolucionant la situació al país, impera la prudència i fins ara cap de les firmes s’ha pronunciat sobre la continuïtat (o no) a Veneçuela. Repsol, segons van indicar fonts del sector, continua treballant amb normalitat, entre altres raons, perquè les instal·lacions que té són fora de l’àrea de Caracas i no han quedat afectades pels atacs.
Per la seva banda, Telefónica manté l’activitat al país, amb Movistar com la seva filial més implantada a Veneçuela. Amb tot, la firma ja ha anunciat la voluntat de sortir-ne per concentrar-se en els seus mercats més rendibles (el Brasil, Alemanya i Espanya). No obstant, no ho tindrà fàcil, ja que el país caribeny arrossega greus problemes econòmics i no li resulta fàcil trobar comprador.
Després d’haver tornat a Veneçuela el 2024 després d’un temps de friccions amb el Govern de Maduro, Inditex aquests dies continua tirant endavant el negoci, però a través d’una franquícia amb una empresa veneçolana. Actualment té quatre botigues de les seves marques Zara, Pull&Bear, Bershka i Stradivarius.
Un dels bancs més grans de Veneçuela és la filial del BBVA, anomenada allà BBVA Provincial, que té 1.800 treballadors. Els executius del banc basc sempre s’han mantingut prudents a l’hora de parlar del negoci que tenen al país americà, del qual es limiten a exposar els seus resultats sense opinar sobre els conflictes polítics.
Balança comercial
Les exportacions espanyoles a Veneçuela van pujar el 2024 (últimes dades disponibles) a 230 milions d’euros, mentre que les importacions des de Veneçuela van arribar a 1.390 milions. El comerç entre Espanya i Veneçuela es va accelerar amb força aquest exercici, però amb un clar cost en la balança: el dèficit comercial va saltar fins a -1.160 milions d’euros, davant els -488 milions de l’any anterior, fet que comporta un augment del 137%, segons l’informe País, de l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Caracas.
El principal motor d’aquest deteriorament va ser el petroli. Segons l’informe, les importacions espanyoles des de Veneçuela van créixer associades a la importació de cru per a Repsol, que faria servir aquests enviaments per cobrar una part del deute de la companyia estatal PDVSA.
La composició de l’intercanvi explica per què el saldo es desequilibra tan ràpid: els combustibles i lubrificants van representar el 94,59% de l’importat per Espanya de Veneçuela el 2024. L’altra cara de l’any va ser l’empenta exportadora. Les exportacions espanyoles a Veneçuela van arribar a 230 milions d’euros el 2024, després de diversos exercicis de recuperació des del mínim del 2021, i l’informe xifra l’augment en un 57% davant l’any anterior.
