Veneçuela sense Maduro
Delcy Rodríguez convida Trump a treballar en una agenda comuna però el magnat li exigeix «accés a tot» per no tornar a atacar
La possibilitat d’«un segon atac» depèn, segons el president dels EUA, del compliment del plec de condicions per part de Rodríguez
Abel Gilbert
«Estenem la invitació al Govern dels EUA a treballar conjuntament en una agenda de cooperació, orientada al desenvolupament compartit, en el marc de la legalitat internacional i que enforteixi una convivència comunitària duradora». La trucada de Delcy Rodríguez, flamant «presidenta encarregada» de Veneçuela a Donald Trump per encarrilar les relacions després de la captura de Nicolás Maduro va ser interpretat com una mena d’infructuosa «bandera blanca». Però el multimilionari republicà ha plantejat exigències més grans. «Volem accés a tot el que demanem, accés al petroli, a carreteres i ponts per reconstruir-los, tot el que exigim ens ho ha de donar». I va recordar que les formalitats institucionals de Veneçuela són al seu criteri irrellevants perquè «estem a càrrec» de la situació. Prèviament Trump havia dit al setmanari The Atlantic que si Rodríguez «no fa el correcte» li espera un futur «pitjor» que el de Maduro.
La «presidenta encarregada» va tenir diumenge a la nit la seva primera reunió amb el Consell de Ministres. Se la va veure acompanyada dels ministres de Defensa i Interior, el general Vladimir Padrino López i Diosdado Cabello, les altres dues figures de pes del madurisme. Al concloure la trobada, Rodríguez va publicar a Telegram un extens missatge: «president Donald Trump: els nostres pobles i la nostra regió mereixen la pau i el diàleg, no la guerra. Aquest ha sigut el predicament del president Nicolás Maduro i és el de tot Veneçuela en aquest moment». També va expressar un anhel de "gran potència" per a Veneçuela on tots els ciutadans "de bé" puguin trobar-se.
Per Rodríguez és «prioritari avançar cap a un relacionament internacional equilibrat i respectuós entre els EUA i Veneçuela, i entre Veneçuela i els països de la regió, basat en la igualtat sobirana i la no ingerència». El to del seu missatge es va separar del primer discurs al capdavant de l’Executiu, dissabte a la nit, carregat encara d’un èmfasi propi dels dies previs als esdeveniments que parteixen en dos la història contemporània veneçolana. «El nostre país aspira a viure sense amenaces externes, en un entorn de respecte i cooperació internacional. Creiem que la pau global es construeix garantint primer la pau de cada nació», va assenyalar Rodríguez. «Aquesta és la Veneçuela en què crec, a la qual he dedicat la meva vida. El meu somni és que Veneçuela sigui una gran potència on tots els veneçolans i veneçolanes de bé ens trobem». Va reivindicar finalment el dret del país sud-americà «a la pau, al desenvolupament, a la seva sobirania i al futur».
Noves advertències
El mateix diumenge Trump havia advertit que si les actuals autoritats veneçolanes "no compleixen" amb el seu plec de condicions els Estats Units "llançarem un segon atac" per al qual "continuem preparats". Al parlar amb els mitjans de premsa a bord de l’Air Force One Trump, el magnat va remarcar que «depèn una mica de la nova Administració, per dir-ho així» que els avions nord-americans tornin a bombardejar.
Enmig dels missatges creuats, els analistes encara no arriben a definir amb precisió en cicle polític que s’ha obert a partir de dissabte passat. «¿Es tracta realment d’una transició tutelada pels EUA i acordada amb part de la mateixa administració ara sense Maduro? ¿O és la continuïtat del chavisme atrinxerat que es resisteix a deixar el poder i decideix enfrontar l’assenyalat imperialisme?», es va preguntar el portal Efecto cocuyo. L’analista polític Benigno Alarcón es va inclinar pel primer escenari. «No crec que dins de l’agenda estratègica dels EUA, tenint en compte el component ideològic i la manera en què s’han comportat, hi hagi la continuïtat d’un Govern com el que presidia Maduro». Al seu criteri, «fer una transició amb una intervenció i introducció massiva de tropes com va passar per exemple a l’Iraq o l’Afganistan, o en altres països, és un tema que té molt rebuig als EUA i normalment mai surt bé». Malgrat que aquesta no sembla ser l’opció de Trump, Alarcón va expressar els seus dubtes sobre l’èxit d’una transició «ordenada» amb Rodríguez»que pugui finalitzar en «eleccions a curt termini».
