Cop al chavisme
Sánchez condemna "amb rotunditat" la "violació" de la legalitat internacional
El president endureix el seu to sobre la intervenció dels EUA com li va reclamar Sumar
El secretari general del PSOE s’expressa de manera explícita en una carta enviada a la militància
Gisela Boada
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va condemnar ahir "rotundament" la "violació de la legalitat internacional a Veneçuela" i va situar el progressisme com el principal contrapès davant la internacional ultradretana que, adverteix, amenaça el món. En una carta enviada ahir a la militància del PSOE per felicitar l’any, el també secretari general del partit alerta dels riscos d’un "retrocés" impulsat per la ultradreta "amb la complicitat de la dreta tradicional".
Aquest posicionament suposa un enduriment del to respecte a l’emprat dissabte passat. Llavors, Sánchez va evitar el terme "condemna", una formulació que li reclamaven partits com el seu soci de coalició, Sumar. Sí que va reconèixer la vulneració del dret internacional i es va oposar a l’ofensiva de la Casa Blanca. Ahir, en canvi, la condemna es va expressar de manera explícita i des del seu paper com a secretari general del PSOE, no en nom d’Espanya. Tot i així, el Govern haurà de donar més detalls si prospera la petició de compareixença urgent que ERC, EH Bildu i BNG van registrar dissabte al Senat perquè el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, expliqui la postura del país "davant l’agressió dels Estats Units a Veneçuela".
Esgotar la legislatura
En la seva missiva, el cap de l’Executiu reafirma el seu compromís de "culminar la legislatura", que s’estendrà, si ho compleix, fins al 2027. El líder socialista trasllada als seus afiliats que el seu "deure moral" és mantenir-se a la Moncloa, malgrat reconèixer que "hi ha dificultats" i que no només l’oposició li demana que anticipi eleccions, sinó també part de l’electorat d’esquerres, a qui es refereix com "alguns progressistes que han comprat aquesta narrativa". Sobre aquests assenyala que ha escoltat els seus "arguments", però no els comparteix.
A tots ells els envia el missatge que el seu "deure moral" és continuar governant. "Diuen que els temps han canviat. Que l’aritmètica parlamentària és massa complexa. Que l’esquerra només té dret a governar amb majories absolutes", explica. En el seu escrit, es refereix al PP i a Vox, principals partits de l’oposició, els quals acusa de "depassar els límits de la veritat i la democràcia" en la seva ofensiva per desallotjar-lo de l’Executiu. A aquesta estratègia se suma ara la crisi veneçolana, amb l’acusació d’una suposada col·laboració entre Sánchez i Maduro. "Sabem que la coalició PP-Vox i els seus còmplices continuaran atacant el Govern amb tot el que tinguin, tot i que això impliqui depassar els límits de la veritat i la democràcia", afegeix a la carta.
"No renunciarem a les nostres idees, als nostres valors, per més que estiguin sent atacats per una dreta que blanqueja i imita les tècniques dels ultres", continua dient el líder socialista en una missiva que eludeix comentar la crisi del PSOE per la corrupció i els presumptes casos d’assetjament que han aflorat en les últimes setmanes.
