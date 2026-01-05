Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

Silenci de l’oposició després del no de Trump a Machado

María Corina Machado

María Corina Machado / Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

Abel Gilbert

Buenos Aires

Tot és vertiginós a Veneçuela. Les situacions es desenvolupen a una velocitat tal que les paraules envelleixen de seguida. La captura de Nicolás Maduro va tenir aquest ritme. L’oposició es va mantenir en silenci al principi sense saber què dir i quan els fets van poder ser fefaentment comprovats va celebrar el que havia passat. L’eufòria va donar pas a una frustració de moment continguda. La crisi veneçolana sembla tenir dos perdedors alhora: Maduro i María Corina Machado. El primer ha sigut extret del seu búnquer i ja és als EUA. La dirigent de dretes ha escoltat per boca de Donald Trump que el seu paper sembla haver acabat i almenys li queda el Premi Nobel de la Pau com a oripell. El magnat republicà s’ha inclinat en aquesta etapa, que pot ser efímera, per Delcy Rodríguez com a encarregada d’una incerta transició.

Machado havia considerat dissabte que era l’"hora dels ciutadans" que "ho vam arriscar tot per la democràcia el 28 de juliol", quan l’oposició va votar per la candidatura presidencial d’Edmundo González Urrutia. És l’exdiplomàtic, va dir, "qui ha d’assumir immediatament el seu mandat constitucional i ser reconegut com a comandant en cap de la Força Armada Nacional". La transició, va remarcar, "ens necessita a TOTS". Aquestes majúscules van suggerir la inclusió de sectors del madurisme o desencisats del procés bolivarià, amb ella funcionant com el poder darrere del poder formal.

Desacreditada

Trump, però, la va desacreditar d’una manera sorprenent. "Crec que li seria molt difícil estar al capdavant del país. No té el suport ni respecte dins del seu país. És una dona molt amable, però no inspira respecte", va afirmar. Aquesta definició va comminar els opositors a un nou silenci per mirar d’elaborar possibles respostes sobre el paper que el multimilionari els assigna.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents