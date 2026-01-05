Trump intensifica el desafiament al Congrés amb les accions a Veneçuela
El president justifica no haver demanat autorització ni informar la Cambra a l’al·legar que no és una invasió, malgrat les denúncies dels demòcrates
Un senador demana restringir la capacitat del president d’actuar al marge del legislatiu
Idoya Noain
Des que va tornar fa gairebé un any al poder per a la seva segona presidència, Donald Trump ha funcionat aplicant la teoria de l’Executiu unitari, buscant arrogar-se poders d’altres branques i mirant d’eliminar salvaguardes, controls i equilibris. En aquesta forma de fer política, les mostres del menyspreu i desafiament al Congrés han sigut múltiples, incloent-hi la de retirar fons ja apropiats per les Cambres o desafiar la independència que donaven a agències federals. Possiblement, però, cap repte havia anat tan lluny com el plantejat amb l’operació d’aquest cap de setmana a Veneçuela. El republicà va autoritzar una intervenció i atacs militars i la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, sense notificar-ho al Congrés ni buscar autorització.
No va ser fins dissabte al matí quan el Govern va començar a informar els líders del Congrés i els dos republicans i dos demòcrates en els comitès d’intel·ligència de les dues Cambres que el president havia llançat el que es va definir com una "operació militar a Veneçuela per lidiar amb amenaces a la seguretat nacional que representava el règim il·legítim de Maduro". La breu nota assegurava que l’operació es feia en resposta a l’ordre d’arrest contra Maduro del Departament de Justícia.
Aquest missatge l’ha repetit reiteradament des de dissabte en públic Marco Rubio, secretari d’Estat i assessor de Seguretat Nacional, i és la base sobre la qual el Govern argumenta que l’autorització del Congrés era innecessària, ja que segons ells no es va tractar d’una "invasió", sinó d’una "operació d’aplicació de lleis". Idea a la qual Trump va sumar la que no se’n va informar el Congrés per evitar filtracions a les quals, va dir, les Cambres "tenen tendència". Dissabte Trump també va dir que estava disposat a desplegar tropes sobre el terreny en un país en el govern del qual s’atribueix un paper "fins que hi hagi una transició segura i assenyada" i en el sector petroler del qual promet intervenir.
Tot és mostra d’un menyspreu absolut pel Congrés i per la Resolució de Poders de Guerra del 1973, segons la qual el president ha d’informar les Cambres en 48 hores d’enviament de tropes a combat i ha de rebre aprovació per fer-ho, o bé retirar-les en un màxim de 60 dies, tret que el Congrés autoritzi aquest desplegament o declari la guerra. Aquest menyspreu que ha arribat a la seva màxima expressió aquest cap de setmana no és nou, ni tan sols en el cas de Veneçuela. Nombrosos demòcrates han denunciat que en les sessions d’informació que els havien ofert en els últims mesos membres de l’Administració sobre la pressió al país llatinoamericà, incloent-hi intents d’explicar els enfonsaments de llanxes sospitoses de narcotràfic i les execucions extrajudicials dels seus ocupants o els plans de Washington, se’ls ha enganyat o se’ls ha ocultat informació.
Iniciatives amb futur incert
Chuck Schumer, líder de la minoria demòcrata al Senat, ha anunciat que intentaran forçar un vot en els pròxims dies sobre una resolució de poders de guerra que permeti restringir la capacitat de Trump de fer més passos sense autorització explícita del Congrés. El futur d’iniciatives com aquesta en les Cambres, controlades pels republicans, és més que incert. I tot i que alguns conservadors han qüestionat i criticat les accions de Trump a Veneçuela, fins ara han sigut molt pocs, comptats amb els dits de les mans, insuficients sempre per posar-hi fre. I fins i tot alguns crítics amb l’intervencionisme, com el congressista Mike Lee, han donat per bones aquest cap de setmana les explicacions de Rubio.
