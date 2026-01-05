Estratègies enfrontades
La Xina aprofita l’espai dels EUA en la seva retirada de l’ordre internacional
Xi Jinping consolida el seu paper en les institucions mundials i els acords globals, del clima al comerç, mentre que Trump els abandona i ofereix inversions sense compromisos de democràcia
Pequín defensa la idea que cada país busqui el model polític i social que trobi més adequat
Mario Saavedra
A l’enemic que fuig fes-li pont de plata. A mesura que els Estats Units abandonen el lideratge de l’ordre internacional creat després de la Segona Guerra Mundial, la República Popular de la Xina aprofita aquest buit.
L’Administració de Donald Trump trenca amb els seus compromisos internacionals, imposa aranzels arbitraris i polítics, retira el gruix dels fons de l’ajuda al desenvolupament (una font de poder tou en els països pobres) i ataca els seus aliats tradicionals, especialment els europeus, als quals força a mirar cap a l’est perquè forgin noves aliances.
Mentrestant, el règim del Partit Comunista Xinès manté o augmenta la participació en les institucions internacionals, de les Nacions Unides a l’Organització Mundial del Comerç (acaba de renunciar als beneficis del seu estatus de nació en desenvolupament dins de la institució). I guanya poder tou en el "sud global" amb la seva fórmula de desenvolupament d’infraestructures i acords comercials sense la rèmora d’haver d’exigir avenços en els drets humans o en la lluita contra la corrupció.
L’assemblea de l’ONU
Aquest joc de cadires geopolític va ser palmari en l’última Assemblea General de les Nacions Unides. Trump va pujar a l’escenari per carregar contra l’ONU, reafirmar la seva ruptura amb els Acords de París sobre el clima (una "estafa", i l’energia verda, "un frau") i exposar la seva visió de la pau basada en la força en lloc de ser-ho en el dret internacional i els acords multilaterals. No era una sorpresa.
El seu secretari d’Estat, Marco Rubio, va exposar en el seu discurs de confirmació davant el Senat que l’ordre global actual està obsolet perquè no beneficia els EUA i necessita ser reconfigurat, de manera que cal tornar a un món d’Estats nació com a blocs de poder, en lloc de les institucions globals.
En canvi, el president xinès, Xi Jinping, va anunciar en la mateixa cita internacional uns nous i ambiciosos objectius climàtics per al 2035: una retallada d’entre el 7% i el 10% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle respecte al pic. En el seu discurs es va erigir en potència defensora del sistema multilateral que representen les Nacions Unides: "Només hi ha un sistema internacional legítim, el que té l’ONU en el seu centre; un únic ordre internacional, el que se sustenta en el dret internacional; i un únic conjunt de regles, les normes bàsiques de la Carta de l’ONU", va afirmar per videoconferència des de Pequín.
"Crec que no hi ha cap dubte que la Xina està aprofitant el buit que deixen els EUA. Ja va seguir aquesta estratègia durant la primera Administració Trump. En el fòrum de Davos del 2017, Xi Jinping va presentar el seu país com a garant de l’ordre econòmic internacional davant d’uns EUA proteccionistes, i també com un actor responsable disposat a contribuir en la lluita contra el canvi climàtic, enfront d’una Administració clarament negacionista", explica Mario Esteban, investigador per a l’Àsia Oriental del Reial Institut Elcano.
El 2004, l’expert en relacions internacionals Joshua Cooper Ramo va formular l’expressió consens de Pequín per referir-se al tipus de diplomàcia de la Xina respecte dels països en desenvolupament, i molt especialment pel que fa als països africans: fer negocis sobre la base dels interessos de les parts i sense cap mena de condicionament genèric o de principis, al contrari que Occident.
Relacions pragmàtiques
El que és interessant, apunta Esteban, és que ara aquest vell consens sembla que és la nova normalitat. "Els EUA sobretot, però també la Unió Europea, van cada vegada més cap al que la Xina proposa: relacions pragmàtiques, molt centrades en desenvolupament i interès econòmic, sense entrar en els assumptes interns de valors polítics dels països", remarca. "El que propugna la Xina és una visió relativista: la idea que cada país, cada poble, pot buscar el model polític, social i econòmic que consideri més adequat, amb una defensa molt forta de la sobirania com una cosa sacrosanta; no porten ni ingerències ni transferències de models polítics sobre d’altres".
"La Xina està aprofitant el buit que deixen els EUA. Explota la doble moral occidental, per exemple el doble tracte que està demostrant Occident en la guerra de Gaza davant la d’Ucraïna", indica Julio Ceballos, expert en relacions amb la Xina. "Mentre els EUA són imprevisibles, la Xina demostra que és un soci estable, predictible i seriós, que ofereix finançament i tecnologia sense lligams morals ni les exigències ideològiques d’Occident".
