Cop al chavisme
Zapatero conserva els vincles amb el règim chavista
L’aposta de Trump per Delcy Rodríguez, el contacte d’Ábalos, permet a Rodríguez Zapatero mantenir la seva línia directa amb el règim. Els informes de l’UCO evidencien l’interès de l’exministre de Transports i del comissionista Víctor de Aldama a mantenir vincles amb la número dos.
La influència de l’expresident espanyol no s’hauria vist alterada amb la sortida de Maduro
Tono Calleja Flórez
La decisió de Donald Trump de negociar la transició política amb la nova presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, permet a l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero mantenir la seva línia directa amb el règim chavista, segons la informació obtinguda per aquest diari per part de fonts coneixedores de l’activitat internacional del polític socialista.
Aquestes fonts consideren que la influència de Zapatero en el règim no s’hauria vist alterada amb la sortida del poder de Maduro, ja que en realitat els seus vincles amb el Govern del país sud-americà tenen el seu origen en la seva amistat amb Jorge Rodríguez, germà gran de la vicepresidenta veneçolana, i que com a president de l’Assemblea Nacional de Veneçuela és considerat el número tres en el Govern de Caracas.
Jorge Rodríguez és psicòleg de formació i al llarg de la seva carrera política ha exercit nombrosos càrrecs a la cúpula chavista. Així, va ser alcalde de Caracas i president del Consell Nacional Electoral, el responsable de les tupinades del règim. Però sobretot va arribar a ser vicepresident del país i ministre de Comunicació. El diari argentí La Nación l’arriba fins i tot a qualificar com a "cervell" del chavisme al mateix temps que el defineix com "la ment més ben dotada del madurisme".
Els seus vincles amb Zapatero es van originar en la implicació de l’expresident del Govern en les converses entre el règim i l’oposició. De fet, Rodríguez és considerat el principal interlocutor amb governs i aliats internacionals, i en virtut del qual va ser el representant de l’Executiu de Maduro en les negociacions que es van portar a terme amb els emissaris de l’opositor Juan Guaidó a Noruega el 2019.
Els germans Rodríguez són coneguts a Veneçuela, a més, per ser fills del guerriller Jorge Antonio Rodríguez, involucrat en el segrest el 1976 de l’empresari nord-americà William Frank Niehous, que va durar més de tres anys. El pare de la número dos i del número tres de Maduro va morir sota custòdia de les autoritats veneçolanes de l’època.
Precisament en el sumari del cas Ábalos-Koldo consten informes elaborats pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que posen de manifest que la mateixa Delcy Rodríguez va ser la interlocutora elegida pel PSOE en l’etapa en què José Luis Ábalos era secretari d’Organització del partit.
I gràcies a aquestes indagacions, s’ha pogut descobrir que el comissionista de les mascaretes, Víctor de Aldama, va actuar com a "interlocutor entre Espanya i Veneçuela", en concret entre l’exministre de Transports i la mateixa Delcy Rodríguez: "Bona tarda, Delcy, missatge del cap [Ábalos]. La reunió de Leopoldo López amb el president a (sic) sigut a Ferraz com a secretari general, no a la Moncloa com a president; això és important que ho sapigueu i entengueu, petons", va escriure Aldama a la vicepresidenta de Veneçuela. El missatge es va enviar uns quaranta minuts després que s’hagués iniciat la trobada a la seu socialista a Madrid amb Pedro Sánchez.
En el sumari del cas Koldo es revela, també, que la societat Apamate Corporate and Trust va transferir 300.000 euros el 3 de gener del 2020 a la mercantil Deluxe Fortune, una de les dues empreses que va utilitzar el comissionista i aconseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, per ingressar les presumptes comissions de la venda de les mascaretes pagades pel Ministeri de Transports de José Luis Ábalos i altres administracions públiques governades pels socialistes.
Els amos d’aquesta empresa mantenen càrrecs directius en la societat FVF Operaciones Globales SL, que va ser creada a Espanya per l’actual president de la Federació Veneçolana de Futbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa, que també és administrador solidari de la companyia. Aquest últim va ser un dels quatre passatgers que van acompanyar la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, a l’avió que la va desplaçar el 19 de gener del 2020 a l’aeroport de Barajas, en el qual la número dos de Maduro va mantenir una reunió amb Ábalos.
L’abonament dels 300.000 euros a l’empresa d’Aldama va tenir lloc 16 dies abans de la polèmica reunió a l’aeroport Adolfo Suárez, que va derivar en una causa judicial denominada Delcygate, ja que la vicepresidenta veneçolana tenia prohibida la seva entrada a la UE.
En aquest sentit, l’UCO recull en un dels seus informes una "captura de pantalla" d’un missatge en el qual Ábalos informava el president del Govern, Pedro Sánchez, que Delcy Rodríguez volia reunir-se amb ell "discretament".
La documentació obtinguda per l’UCO constata que Aldama, a qui la Fiscalia Anticorrupció reclama set anys de presó per participar en l’organització criminal encapçalada per José Luis Ábalos i Koldo García en el pelotazo de les mascaretes, va exercir com a intermediari el 2020 entre Delcy Rodríguez i una empresa que pretenia transportar gasolina al país sud-americà, que es trobava en plena crisi de subministrament de combustibles.
