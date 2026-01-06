El desafiament de Petro
Colòmbia afronta un any electoral sota la lupa de Trump
«Per la pàtria prendré de nou les armes que no vull», va respondre Petro al president dels EUA
El Periódico
"Colòmbia també està molt malalta i està dirigida per un home malalt a qui li agrada fer cocaïna i enviar-la als EUA, i no ho farà per molt més temps". L’animadversió de Trump cap a Gustavo Petro ve de lluny. Envalentit per la captura de Nicolás Maduro, el president dels EUA li va recomanar que es "cuidi el darrere". L’exintegrant de l’M-19 va evocar el seu passat guerriller per respondre-li. "Tot i que no he sigut militar sé de la guerra i la clandestinitat. Vaig jurar no tocar una arma més des del pacte de pau de 1989, però per la pàtria prendré de nou les armes que no vull". I va afegir, davant la hipòtesi d’una situació anàloga a la de Veneçuela: "Cada soldat de Colòmbia té una ordre des de ja: tot comandant de la força pública que prefereixi la bandera dels EUA a la bandera de Colòmbia es retira immediatament de la institució per ordre de les bases i la tropa i meva".
Comicis el 31 de maig
Trump busca ser un factor decisiu en un any electoral al país sud-americà. Els colombians han de decidir qui els governarà a partir de l’agost en els comicis del 31 de maig. En cas de segona volta, tornaran a acudir a les urnes el 21 de juny. Però són les eleccions legislatives del 8 de març les que determinaran amb quina força parlamentària comptarà el futur cap d’Estat. El calendari, per tant, ja està contaminat pels successos que esgarrifen Veneçuela. S’espera que el multimilionari republicà el condicioni molt més enmig de la definició de les candidatures dels diferents blocs en pugna. La capacitat de disciplinar un electorat ha quedat en evidència a l’Argentina i Hondures. En el primer cas, Trump va augurar el desastre econòmic i el final de l’assistència financera nord-americana si no es votaven els candidats del president Javier Milei al Congrés. La intromissió en les eleccions hondurenyes també va ser determinant perquè l’empresari de la construcció Nasry Asfura fos proclamat guanyador enmig de seriosos dubtes sobre la transparència de l’escrutini. Colòmbia apareix com el pròxim escenari on Trump posarà a prova la voluntat d’aprofundir el domini polític dels EUA a la regió.
El Ministeri d’Exteriors colombià ha denunciat la ingerència dels EUA. "Deixi de calumniar-me senyor Trump. Així no s’amenaça un president llatinoamericà sorgit de la lluita per la pau del poble de Colòmbia", va dir per la seva part Petro. "Si vostès bombardegen un sol d’aquests grups sense prou intel·ligència, mataran molts nens. Si bombardegen camperols, tornaran milers de guerrillers a les muntanyes. I si detenen el president que bona part del meu poble estima i respecta, desfermaran el jaguar popular".
